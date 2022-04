Percy Jackson : Disney+ a trouvé l'acteur principal de la série

Aperçu au côté de Ryan Reynolds dans le film «Adam à travers le temps», le jeune comédien Walker Scobell incarnera le rôle principal dans la série «Percy Jackson and The Olympians» attendue sur Disney+.

Adaptation de la célèbre série de romans de Rick Riordan – qui participera activement au développement de la fiction pour la plate-forme de streaming – l’acteur de 13 ans incarnera le rôle de ce héros qui découvre qu’il est un demi-dieu, fils de Poseidon. Garçon intelligent, plein de compassion, et armé d’un solide sens de l’humour, Percy Jackson se découvre des pouvoirs surnaturels à l’âge de 12 ans. Au même moment, il est accusé par Zeus d’avoir volé sa foudre. Cela marque le début d’une aventure qui verra le jeune garçon et ses amis entreprendre un voyage à travers l’Amérique afin de rétablir l’ordre sur l’Olympe.

«Walker Scobell est un jeune homme incroyablement talentueux qui nous a époustouflés avec ses cassettes d’audition pour le rôle de Percy», a commenté Rick Riordan dans un communiqué.

«Beaucoup d’entre vous ont récemment découvert à quel point Walker est formidable, en regardant son film Adam à travers le temps, dans lequel Walker a illuminé l’écran en tant que version plus jeune du personnage de Ryan Reynolds. Nous avons eu la chance d’auditionner Walker des mois avant la sortie de ce film, mais celui-ci n’a fait que confirmer ce que nous savions déjà sur son talent. Il était évident pour moi et le reste de l’équipe que Walker avait le mélange parfait de ton comique, de douceur, de rébellion, de sarcasme et d’héroïsme pour incarner notre héros Percy Jackson», poursuit l’auteur des romans.

La mise en développement de la série a été annoncée en janvier dernier par Disney+. Selon les révélations de Rick Riordan, qui a rédigé lui-même le scénario de l’épisode pilote, le tournage est prévu pour débuter dans le courant du mois de juin à Vancouver, au Canada. Le reste du casting devrait être dévoilé au fur et à mesure au fil des prochaines semaines.