Millie Bobby Brown : l’actrice de Stranger Things pousse un coup de gueule contre l’hyper-sexualisation dont elle est victime

Invitée ce lundi 11 avril au micro du podcast britannique The Guilty Feminist, l’actrice Millie Bobby Brown a dénoncé la manière avec laquelle les médias et les réseaux sociaux la sexualisent depuis son plus jeune âge. Une tendance qui s’est, déplore-t-elle, brutalement accentuée depuis qu’elle a fêté ses 18 ans en février dernier.

«Deux semaines avant mes 18 ans, j’ai senti que j’étais davantage sexualisée. Je vois clairement une différence entre la façon dont les gens agissent et la façon dont la presse et les médias sociaux ont réagi à ma majorité. Cela ne devrait rien changer. C’est répugnant mais c’est une réalité. C’est un bel exemple de ce qui se passe dans le monde et comment les jeunes femmes sont sexualisées. Je fais face à ça, mais cela ne date pas d’hier», a déclaré l’actrice star de la série Stranger Things.

L'interprète d'Eleven avait déjà d'ailleurs, à l’occasion de son seizième anniversaire, poussé un coup de gueule contre la sexualisation et les insultes auxquelles elle devait faire face quotidiennement.

«N’importe quel ado de 18 ans essaye de devenir adulte, d’avoir des relations amoureuses, amicales, d’être aimé et de s’intégrer. Ce n’est pas évident et il faut le faire tout en trouvant qui vous êtes», poursuit-elle. «La seule différence, évidemment, est que je vis dans la sphère publique et cela peut donc être étouffant», a ensuite ajouté la jeune femme qui compte plus de 48 millions d’abonnés sur Instagram.

Pour mémoire, Millie Bobby Brown a été propulsée au rang de star planétaire grâce au succès la série «Stranger Things», lancée en 2016 alors qu’elle était âgée de 12 ans. Diffusée sur Netflix, la série de science-fiction va d’ailleurs bientôt faire son retour avec une saison 4 extrêmement attendue.