Love, Death, and Robots : la saison 3 sera lancée le 20 mai

Lancée en 2019 sur Netflix, l’anthologie animée «Love, Death, and Robots» dévoilera sa saison 3 le 20 mai prochain sur la plate-forme de streaming.

Le nouveau chapitre de la série coproduite par David Fincher a été annoncé sur les réseaux sociaux, avec une bande-annonce mettant en avant les 11 récompenses reçues aux Emmy Awards (en plus de The Crown et Le Jeu de la Dame), et des extraits des précédentes saisons. Quatre images des nouveaux court-métrages ont été dévoilées dans la foulée.

Love, Death & Robots Volume 3, le 20 mai. pic.twitter.com/iiq7CQuhTi — Netflix France (@NetflixFR) April 19, 2022

Netflix n’a pas dévoilé le nombre d’épisodes que comptera cette saison 3. La première présentait 18 épisodes assez inégaux en termes de qualité, avec un accueil mitigé de la part de la critique et des téléspectateurs. Une deuxième saison de 8 épisodes seulement avait vu le jour en mai 2021.

Love, Death, and Robots continue son chemin sur la plate-forme de streaming où elle était attendue comme un des projets les plus ambitieux du catalogue. Pour le moment, le pari n’a pas forcément été tenu. On attend toutefois avec impatience de découvrir les premières images, ainsi que le nom des réalisateurs (-rices), de cette nouvelle fournée. Cette série animée continue d’intriguer quoiqu’on en dise.