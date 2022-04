Choose Love : bientôt une comédie romantique interactive sur Netflix

Netflix étoffe son catalogue de contenus interactifs avec une comédie romantique intitulée Choose Love.

Le film donnera aux téléspectateurs la possibilité de décider de l'itinéraire d'une jeune femme parmi plusieurs chemins possibles qui mèneront à différentes fins, rapporte Variety.

Le casting du long-métrage réalisé par Stuart McDonald (Crazy Ex-Girlfriend) sera composé de l'actrice et chanteuse Laura Marano (The War With Grandpa), Avan Jogia, Scott Michael Foster et Jordi Webber.

Cami (Marano) est au début du film une jeune femme qui semble mener une vie parfaite. Elle est ingénieure du son, un travail qu'elle aime passionnément, et sera bientôt fiancée à son petit ami Paul (Foster). Son existence semble désormais toute tracée sur une route du bonheur qui en passera par le mariage puis la maternité. Pourtant elle sent qu'il lui manque quelque chose. S’agit-il simplement d’une peur de l'engagement ou imagine-t-elle qu’elle devra bientôt mettre sa carrière entre parenthèses ? Cami doute.

Est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt reprendre la carrière de chanteuse qu’elle avait abandonnée ? Et Paul est-il finalement bien l'amour de sa vie ? Ou se pourrait-il qu’il s’agisse de Rex Galier (Jogia), une rock star britannique sexy, qui entre dans son studio et dont elle tombe irrépressiblement sous le charme ? A moins que ça ne soit Jack Menna (Webber), son premier amour ? Il en reviendra au spectateur d'en décider.

Ce nouveau long-métrage interactif rejoindra la dizaine d'autres programmes de même nature déjà disponibles sur Netflix, dont Black Mirror : Bandersnatch mais aussi You vs. Wild : Gardons la tête froide, ou encore Headspace : Libérez votre esprit.