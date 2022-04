Denis Brogniart : son message fort après la mort de Jean-Pierre Pernaut

Rédacteur en chef du site auféminin.com le temps d’une journée ce mardi 19 avril, Denis Brogniart s’est exprimé en toute franchise sur le décès de Jean-Pierre Pernaut, le 2 mars dernier.

L’animateur de Koh-Lanta s’est notamment ému de la mauvaise habitude de fumer qu’avait conservé l’ancien présentateur du 13H de TF1, malgré son cancer du poumon. Ce qui ne l’avait pas aidé dans son combat contre la maladie. «Malheureusement, il n'avait pas mis toutes les chances de son côté. Mais il le savait, c'est ça qui est terrible», confie Denis Brogniart au site aufeminin.

Un sujet d’autant plus sensible que l’animateur a perdu son père à cause du tabac dans sa jeunesse. L’occasion pour lui de diffuser un message de sensibilisation sur les dangers du tabagisme. «C'est pour ça que je dis aux jeunes d'aujourd'hui, avant que ce soit impossible d'arrêter, évitez de commencer. Mais c'est un signe d'indépendance, d'intégration dans un groupe. Mes filles ne fument pas, je les ai peut-être mieux sensibilisées que mon fils», poursuit-il.

Denis Brogniart en a également profité pour témoigner tout son amour et sa tristesse suite à la disparition de son ami. «Il fait partie des gens qui m'ont beaucoup conseillé dans ce métier, c'est incontestablement le présentateur pour lequel j'ai le plus d'admiration, parce qu'il travaille sans prompteur, parce qu'il a créé son propre journal, parce qu'il allait décider du moment où il allait partir. Ça fait plein de choses que peu de gens ont faites avant lui», conclu-t-il.