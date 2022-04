Pékin Express : découvrez la bande-annonce de la saison spéciale célébrités

Alors que sa saison 15 vient de s’achever sur la victoire des frères belges, Pékin Express sera bientôt de retour sur M6 avec une toute nouvelle édition qui embarquera cette fois des célébrités.

Il s’agit de la journaliste et ancienne compagne du président François Hollande Valérie Trierweiler, qui a choisi de faire équipe avec sa meilleure amie ; de l’ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani, en binôme avec son nouveau compagnon Valentin Léonard ; du journaliste sportif de la chaîne L’équipe Yoann Riou, en compagnie du commentateur sur M6 et nouvel animateur de «Qui veut être mon associé ?», Xavier Domergue. Seront aussi de la compétition, l’humoriste Inès Reg et sa sœur, le nageur handisport paralympique Théo Curin et sa manageure, et l’influenceur Just Riadh.

Le tournage a eu lieu au Sri Lanka sur une durée plus courte que dans la version traditionnelle du jeu. «On a envie de voir des personnalités courir avec un sac à dos et taper aux portes pour demander à manger. C'est intéressant de voir comment elles s’en sortent… d'autant qu'on ne leur simplifie pas les choses», a cependant déclaré à Télé-Loisirs Stéphane Rotenberg.