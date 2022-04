Winning Time : une ancienne gloire des Lakers de Los Angeles demande des excuses publiques

Selon le site américain ESPN, Jerry West, ancienne gloire des Los Angeles Lakers, exige des excuses publiques de la part de la chaîne HBO et du producteur Adam McKay pour la manière dont il est présenté dans la série «Winning Time».

Dans une lettre envoyée par ses avocats, la série «dépeint de manière fausse et cruelle M. West comment un personnage lunatique, grossier et potentiellement alcoolique», ce qui «ne pourrait être plus éloigné de la réalité».

«Le portrait de Jerry West, icône de la NBA et légende des Lakers, dans Winning Time est une fiction qui se fait passer pour des faits. Une caractérisation délibérément fausse qui a causé une grande détresse à Jerry et à sa famille », précise la lettre envoyée par les avocats de celui dont la silhouette représente le logo de la NBA.

«HBO l’a sciemment dénigré pour obtenir un effet de choc et faire de l’audimat. Par décence, HBO et les producteurs doivent présenter des excuses publiques à Jerry et, au moins, retirer le portrait infondé et diffamatoire qu’ils ont dressé de lui», peut-on lire également.

Des stars en soutien

Inspirée du livre de Jeff Pearlman «Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s», la série Winning Time retrace la carrière d’Earvin ‘Magic’ Johnson au sein de cette équipe iconique qui remportera le championnat à 5 reprises durant la décennie. Les avocats de Jerry West précisent ainsi que Jerry West n’est absolument pas présenté dans le livre comme il l’est dans la série.

«La série fait tout pour dénigrer Jerry West, malgré ce qu’il a réussi en tant que dirigeant. Contrairement au show, le livre laisse aux lecteurs la véritable impression de Jerry comme un GM brillant et réfléchi. Votre écart extrême par rapport au livre montre la malice de votre fausse représentation», argumentent-ils dans la lettre.

L’ex-star des Lakers Kareem Abdul-Jabbar (qui qualifie la série de malhonnête et ennuyeuse), d’autres joueurs comme Michael Cooper et Jamaal Wilkes, ainsi que d’anciens employés du club à l’époque ont témoigné en faveur de Jerry West dans le dossier monté par ses avocats afin de dénoncer le portrait qui est fait de lui dans la série.

Jerry West et ses avocats exigent une rétractation de la manière dont il est présenté dans la série, ainsi que des excuses publiques, dans les deux semaines après réception de la lettre. Pour le moment, HBO ne s’est pas exprimé sur la polémique.