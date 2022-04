Canneseries : où voir les séries découvertes pendant le festival ?

Des séries dévoilées lors du festival Canneseries sont diffusées actuellement ou arrivent très prochainement sur les écrans français. L'occasion parfaite de découvrir ces petites pépites qui ont enchanté la Croisette.

Bang Bang Baby : dès le 28 avril 2022 sur Prime Video

Découverte cette année, cette série italienne de 10x50 minutes révèle dans une explosion de couleurs et parmi une galerie de personnages excentriques l’actrice Ariana Becheroni.

L’action de Bang Bang Baby démarre en 1986 et suit Alice Giammatteo, une ado de 16 ans qui vit avec sa mère Gabriella dans un petite ville du nord de l'Italie. Elle trouve son existence banale et monotone jusqu’à ce qu’elle découvre que son père, Santo Maria, qu'elle croyait mort depuis des années, est en vie. Déterminée, elle part pour Milan le recontrer et se retrouve envahie par la famille de son père : les Barones, clan de la branche milanaise d'une mafia dirigé d'une main de fer par sa grand-mère...

Derby Girl - saison 2 : disponible actuellement sur France TV Slash

Chloé Jouannet (Infidèle) rechausse ses patins à roulettes pour raconter la suite des aventures de Lola, la championne de roller derby et sa bande de filles, les Cannibal Licornes, complètement déjantées. Dans les nouveaux épisodes, l’équipe se prépare pour la prochaine saison quand leur sport est soudainement interdit. Les Cannibal Licornes organisent la résistance…

Toujours aussi grisante, et ce n'est pas les fans du film Bliss de Drew Barrymore qui diront le contraire, Derby Girl continue sa passionnante plongée dans ce sport de contact propice à aborder les thèmes du féminisme, de l'inclusion, de l'empowerment et de l'esprit d’équipe.

Halo : à partir du 28 avril 2022 sur CANAL+ et mycanal

C’est l’une des séries les plus attendues de l’année. Diffusée aux Etats-Unis depuis le 24 mars et présentée en avant-première à Canneseries, elle sera disponible en exclusivité à partir du 28 avril sur Canal+, à raison de deux épisodes tous les jeudis à 21h et disponible sur MyCanal.

Pilotée par Kyle Killen (Awake) et Steven Kane (The Last Ship), la série est produite par Amblin Television, la boîte de production de Steven Spielberg. Elle est basée sur le scénario du tout premier jeu de la célèbre saga vidéoludique éponyme - icône de la franchise Xbox avec 82 millions de copies vendues depuis 2001 - «Halo – Combat Evolved». Pablo Schreiber (American Gods) y incarne Spartan John-117, alias Master Chief, un membre de l’armée composée de super-soldats génétiquement modifiés et équipés des dernières technologies de pointe en charge de défendre la Terre contre les Covenants. Les neuf épisodes «au langage visuel bluffant» de Halo, sont «centrés sur l’éthique, la soif de liberté et la place de l’individu dans une galaxie organisée autour d’une supra Intelligence Artificielle». Ils suivent les combats militaires et personnels du major John-117, mais aussi la docteure Hasley/Natascha McElhone (Californication), brillante et insondable scientifique, figure du démiurge en charge de la survie de l’humanité.

Infiniti : disponible actuellement sur CANAL+ et MyCanal

Véritable OVNI dans le PAF, cette somptueuse série portée par Céline Sallette (L'Apollonide : Souvenirs de la maison close) oscille entre le thriller et la science-fiction. L'ISS ne répond plus. Alors que son équipage est en perdition, un cadavre décapité et recouvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan. L'identification est formelle : il s'agit d'Anthony Kurz, l'astronaute américain censé se trouver actuellement dans l'ISS... Isaac Turgun, un flic kazakh haï de sa hiérachie corrompue pour son intégrité à toute épreuve tente de comprendre ce qui a pu se passer. Il est bientôt rejoint par Anna Zarathi, spationnaute française qui aurait dû prendre part à la mission dans la capsule internationale, et qui ne peut se résoudre à croire que l'Américain n'est plus dans l'ISS. Entre l'immensité des steppes du Kazakhstan, ses paysages suspendus comme en dehors du temps, et les confins de l'espace, Infiniti offre un spectaculaire voyage sublimé par les images du réalisateur Thierry Poiraud (Don't grow up).

Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra : à partir de mai 2022

Diffusée en avant-première à Canneseries cette année, cette suite de la parodie la Flamme est ultra-attendue. Dans les 9 nouveaux épisodes de 26 minutes qui lorgnent cette fois vers Koh-Lanta, «au revoir la villa et bonjour Chupacabra. Marc et 15 autres candidats vont devoir s’affronter et survivre sur une île déserte. Épreuves physiques, manipulations mentales et trahisons émotionnelles seront les ingrédients de ce cocktail tropical, à boire très bientôt», annonce la chaîne. Avec Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Ana Girardot, Ramzy Bedia, Camille Chamoux, Pierre Niney, Natacha Lindinger, Jonathan Lambert, Kad Merad, Mister V, Laura Felpin, Thomas Scimeca, Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Sébastien Chassagne…

Marion : le 1er juin sur 13ème rue

Après Trauma en 2019, et J’ai tué mon mari en novembre dernier, 13eRue diffusera prochainement cette nouvelle création française, Marion, un 6x45 minutes adapté des romans de Daniel Thierry.

La série suit les enquêtes d'une commissaire de la brigade ferroviaire jouée par une convaincante Louise Monot (OSS 117 : Rio ne répond plus). Fraîchement débarquée de Lyon avec sa fille adoptive, elle intégre l’équipe de la Gare du Nord de Paris. Un univers violent qui va contraindre la jeune femme à jongler entre des affaires criminelles difficiles et son rôle de mère.

Platonique : dès le 5 mai 2022 sur OCS

Projetée en Compétition Séries Courtes cette année, Platonique arrive sur OCS. Elle suit Yann et Elsa qui, malheureux dans leur couple respectif, décident de quitter leur conjoint pour s’installer ensemble, «en toute amitié». «A 35 ans passés, les deux meilleurs amis deviennent colocs… avec leur gamin qui débarquent une semaine sur deux. Entre célibat retrouvé et famille-amitié, Yann et Elsa pensent avoir trouvé l’équilibre parfait. Mais peut-on vraiment faire famille entre amis ? Malgré leur volonté de vivre différemment, Yann et Elsa risquent à tout moment de s’embrasser sous la pluie...».

State of Happiness, à partir du 6 mai sur arte.tv

Prix du Meilleur scénario et de la Meilleure bande originale à Canneseries en 2018, cette saison 1 de la série norvégienne composée de 8 épisodes de 45 minutes sera disponible sur Arte.tv (et donc MyCanal).Elle plonge dans une petite ville côtière en 1969 à l'heure où des compagnies pétrolières s’apprêtent à plier bagages faute de trouver de nouveaux gisements, quand soudain le pétrole jaillit, faisant basculer le destin de quatre jeunes gens…