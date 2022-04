Halo : Pablo Schreiber raconte son impressionnante préparation physique

Pour se glisser dans la peau du héros de la série de science-fiction Halo - à découvrir depuis ce 28 avril sur Canal+ et MyCanal – Pablo Schreiber a eu droit à une préparation physique spéciale.

L’acteur, vu notamment dans les séries Sur Ecoute, American Gods et Orange Is The New Black, incarne le Spartan John-117, alias Master Chief, dans l'adaptation en prise de vues réelles de la franchise vidéoludique Halo.

«J'ai eu un entraînement assez complet mais j'ai l'habitude. J'ai pas mal de films militaires d'action derrière moi, ce qui m'a donné une bonne préparation après ces quelques films que j'ai faits pour lesquels j'ai reçu une formation militaire assez intensive. La composante physique était assez difficile et large», a-t-il confié à Allociné.

© M.Winkelmeyer/Getty Images via AFP

«Il fallait travailler des mois avant pour obtenir le corps adéquat et le maintenir tout au long de la série. J'ai passé plus de neuf mois dans l'armure et j'ai eu du mal à conserver ma masse musculaire. Je suis un gars naturellement assez mince, donc je dois travailler dur pour obtenir ce type de corps et le garder. Et la combinaison ne fait que rendre les choses encore plus difficiles parce qu'on y transpire beaucoup et on peut perdre du poids. C'était un défi de jouer Master Chief et j'ai appris à être résilient et tenace à travers lui», a-t-il expliqué.

«C'est l'expérience d'une vie de porter ce costume. Master Chief et Cortana font partie intégrante de la culture pop et vidéoludique depuis les vingt dernières années et ils nous sont très familiers. Donc, pouvoir jouer un personnage aussi emblématique et pouvoir mettre l'armure a été un immense honneur et ce dès les premiers instants», a-t-il ajouté.