Sylvester Stallone : la première photo de l'acteur dans la série «Tulsa King» dévoilée par Paramount+

Pour la première fois de sa carrière, Sylvester Stallone tiendra le rôle principal d’une série télévisée dans «Tulsa King». Et la plate-forme de streaming Paramount+ vient de dévoiler la première image du comédien dans la fiction attendue à l’automne 2022.

C’est via son compte Twitter officiel que Paramount+ a dévoilé le cliché de Sylvester Stallone sous les traits de Dwight «The General» Manfredi.

Here's your first look at @TheSlyStallone as New York mafia capo Dwight “The General” Manfredi in the new #ParamountPlus Original Series, @TulsaKing. pic.twitter.com/5TJaB621O6

— Paramount+ (@paramountplus) April 29, 2022