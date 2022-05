«Cette saison est encore meilleure que la première» : Audrey Fleurot de retour dans la suite de la série HPI

Ce jeudi 12 mai à 21h10 TF1 lance la saison 2 de la série HPI avec Audrey Fleurot qui, après le succès d’audience de la première saison qui a réuni jusqu’à 12,4 millions de téléspectateurs avec le replay, promet un cru «encore meilleur».

Ravie de se glisser à nouveau dans la peau de son excentrique personnage - ex-femme de ménage au QI exceptionnel propulsée enquêtrice de police - Audrey Fleurot y a mis «toute son énergie» pour offrir une nouvelle saison «encore plus folle».

«J’étais très heureuse de reprendre le tournage mais je sentais une responsabilité supplémentaire car j’ai conscience de l’attente que ces nouveaux épisodes suscitent, explique l’actrice sur le site de TF1. Je suis arrivée avec l’envie de faire mieux, de retrouver les ingrédients qui ont fait la série tout en renouvelant la forme pour continuer à étonner», a-t-elle ajouté, précisant qu’il fallait pour cela remettre son personnage dans des situations délicates, entendre par là des grosses galères.

«Maintenant qu’elle a été officiellement embauchée, elle n’est plus dans une situation financière précaire, mais elle ne devait surtout pas devenir une flic ‘classique’ et se normaliser. Il fallait qu’elle soit de nouveau en mauvaise posture (…) Morgane se retrouve donc à la rue avec sa tribu et va devoir squatter chez les uns et les autres. Elle débarque avec toute sa smala pour deux nuits… et reste deux mois ! Comme à son habitude, elle va se montrer très envahissante. C’était vraiment une excellente idée à la fois pour Morgane et les personnages qui l’entourent parce que cela permet de les voir sous un autre angle, dans leur quotidien hors de la DIPJ», annonce-t-elle.

héroïne super et... comme tout le monde

Toujours grande gueule, et plus efficace dans ses déductions que les flics les plus chevronnés, Morgane Alvaro reste, en matière vestimentaire avec son look à la Erin Brockovich, comme pour tout le reste, définitivement hors des sentiers battus…

Mais c'est aussi sa charge mentale bien remplie qui continuera de faire le régal des fans de la série, friands de la voir jongler avec affaires de meurtres sordides et contingences du quotidien, entre les devoirs, la lessive et les courses… Un grand écart qui en fait une héroïne populaire chouchoute du public.

Dans le premier épisode de la saison 2, Morgane est de nouveau en couple avec Ludo. Avec deux salaires pour un même loyer, elle se sent pousser des ailes et décide de faire des emplettes. En plein shopping, elle tombe par hasard, sur le corps sans vie de Séverine Moutier, vendeuse de chaussures. Morgane est formelle : c’est un meurtre ! Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser quelqu’un à tuer cette commerçante sans histoire ? C’est ce que la pétillante (et déroutante) rousse va tenter de découvrir...