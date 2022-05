Stranger Things : la série à l'honneur d'un festival gratuit à Paris

Avis aux fans du monde à l’Envers… La série Stranger Things va poser ses valises pour quelques jours à Paris avec un festival gratuit au Cirque d’Hiver Bouglione (11e) du 26 au 29 mai.

Mais attention il n’y aura pas de places pour tout le monde… Pur récupérer un ticket d'entrée, les réservations auront lieu sur le site du festival - le 12 mai à 17h pour réserver les 5000 premières places et le 13 mai à 17h pour réserver les 5000 dernières places – avec pour politique premiers arrivés, premiers servis.

Pour les chanceux qui récupéreront le précieux sésame, ils entreront pour des sessions d’une heure dans le Cirque d’Hiver où les attendront sur plus de 1000 m2 des «activités immersives inédites qui transporteront les fans dans l’univers de la série». «Entre roller-disco, cheerleaders, sessions make-up, challenges aux bornes d’arcades, les fans plongeront dans les joies nostalgiques de la fin des années 1980», annonce Netflix. Mais méfiez-vous, d'Hawkins à Paris en passant par la Californie, le danger n’est jamais bien loin... et les plus braves d’entre eux pourraient avoir à affronter l'Upside Down !», ajoute la plate-forme.

Cet événement est organisé alors que la première moitié de la très attendue saison 4 de Strangers Things arrive ce 27 mai (la seconde débarquera le 1er juillet). Le spectacle promet d’être grandiose, les créateurs ayant confié avoir voulu lui donner cette fois une dimension Game of Thrones. Le budget alloué annonce lui aussi la couleur… Wall Street Journal a dévoilé que la plate-forme aurait mis sur la table près de 30 millions de dollars par épisode…

L’action, qui fera retrouver les personnages phares du show à l’instar de Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), ou encore Joyce (Winona Ryder), se situera six mois après la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins en saison 3.

«Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers ».