Rick et Morty : ce site permet de créer votre propre personnage

A l’occasion de la sortie de la saison 5 de la série animée culte Rick et Morty, la chaîne de télévision Adult Swim a dévoilé un site internet permettant de créer son propre personnage.

Les fans de la série pourront ainsi se mettre dans la peau des créateurs, en fabriquant à leur guise différents avatars selon leur imagination. Le dessin animé reposant sur le fait que ses personnages principaux visitent de très nombreux mondes, parfois complètement loufoques, les possibilités sont vastes pour confectionner le sien. Certains, au contraire, tenteront d’en confectionner un qui leur ressemble.

Il suffit pour cela de se rendre sur GoRickYourself.com, puis de laisser libre court à son imagination et ses envies.

The Williams St. team just got Rick’d. You can too.





Head to https://t.co/FDuFfen2si to make your own avatar pic.twitter.com/vutW7rqWgl

— adult swim (@adultswim) June 10, 2021