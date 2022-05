Chris Hemsworth et Miles Teller dans la bande-annonce du film «Spirehead»

Netflix vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de «Spiderhead», un film dans lequel Chris Hemsworth joue le rôle d’un scientifique fou, et Miles Teller de son cobaye.

Adaptation d’une nouvelle de George Saunders publiée en 2010 dans le magazine américain The New Yorker, l’histoire suit les recherches de Steve Abnesti, un scientifique visionnaire menant des expériences sur des détenus dans une prison ultramoderne baptisée Spiderhead, à qui l'on administre des médicaments psychotropes afin d’étudier les limites du contrôle de l’esprit.

Steve Abnesti et son équipe espèrent parvenir à modifier le comportement émotionnel et physique des cobayes en leur injectant des substances psychoactives. Mais aucun d’eux n’est capable d’anticiper les effets produits sur les détenus, et il arrive que des débordements – parfois violents et incontrôlables – surviennent pendant les expériences.

Netflix continue de parier sur Chris Hemsworth

L’association entre Netflix en Chris Hemsworth se porte à merveille. Après le succès colossal de Tyler Rake, dont le deuxième volet est attendu prochainement sur la plate-forme de streaming, l’acteur australien incarne un scientifique d’un cynisme déstabilisant dans Spiderhead. Il partage l’affiche avec Miles Teller (Top Gun : Maverick) et Jurnee Smollet (Lovecraft Country), qui jouent deux des détenus qui seront ses cobayes. La bande-annonce laisse entendre que les expériences menées ne vont pas tourner exactement comme prévu.

C’est le réalisateur Joseph Kosinski – qui vient de signer Top Gun : Maverick – qui s’est chargé de mettre le film en image. Le scénario a été adapté par Rhett Reese et Paul Wernick. Le casting peut également compter sur les présences de BeBe Bettencourt, Tess Haubrich, Angie Milliken, Stephen Tongun, Mark Paguio, Sam Delich, et Joey Vierira. Spiderhead sera à découvrir à partir du 17 juin sur Netflix.