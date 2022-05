Disney+ : «Soprano : à la vie, à la mort» s'offre une nouvelle bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce de la série documentaire «Soprano : à la vie, à la mort» vient d’être dévoilée par Disney+. La diffusion des six épisodes débutera le 25 juin prochain.

Une amitié indestructible. La série documentaire «Soprano : à la vie, à la mort» vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce dans laquelle Saïd M’Roumbaba, alias Soprano, et ses trois meilleurs amis – Mateo, Djamali et Mej – font tous une apparition. Ensemble, ils vont témoigner des liens qui les unissent depuis plus de 30 ans, et de leur parcours atypique.

Les quatre amis évoquent les doutes, les échecs, et les victoires qui se sont présentés sur leur chemin vers la gloire. Leurs proches apporteront également leur témoignage pour explique comment cette bande de copains a réussi à se construire un avenir à force de travail. Ils parlent de leur enfance à Marseille, de leurs inspirations, et de l’évolution du rap qu’ils ont accompagné jusqu’à devenir eux-mêmes des artistes incontournables.

Composée de six épisodes de 45 minutes, la série documentaire «Soprano : à la vie, à la mort» débutera sa diffusion sur Disney+ à partir du 15 juin prochain.