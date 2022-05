Disney+ : une bande-annonce pour le film «Fire Island»

Disney+ a publié la bande-annonce du film «Fire Island», une comédie romantique actuelle et décomplexée à découvrir le 3 juin prochain sur Disney+.

L’amour est dans l’air. Inspiré des thèmes intemporels du roman de Jane Austen «Orgueil et préjugés», réalisé par Andrew Ahn, le film Fire Island suit l’histoire de deux amis, Noah et Howie, au moment ils s’embarquent pour une semaine de vacances sur l’île paradisiaque de Fire Island, une destination réputée au sein de la communauté homosexuelle, où ils sont plusieurs à se réunir pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit, entre potes de toujours et nouvelles connaissances.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Joel Kim Booster (The Other Two), Bowen Yang (La légende du Tigre), Margaret Cho (Drop Dead Diva), Conrad Ricamora (Murder), James Scully (You), Matt Rogers (Gayme Show), Tomas Matos (Diana The Musical), Zane Phillips (Legacies), ou encore Bradley Gibson (Mozart in the Jungle). Le film sera disponible à partir du 3 juin prochain sur Disney+ Star.