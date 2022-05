Vladimir Poutine héros de série ? Un producteur russe ambitionne de créer un «House of Cards» sur le sulfureux président

Deux fois nommé aux Oscars, le producteur Alexander Rodnyansky («Leviathan», «Loveless»), développe une série qui retracera l'ascension de Vladimir Poutine dans ce qu'il décrit comme «l'histoire réelle et horrible de la façon avec laquelle l'homme qui a changé le monde a obtenu le pouvoir de le faire», annonce Variety.

Pas sûr que l'intéressé goûte beaucoup au projet. Produite par AR Content, maison de production d'Alexander Rodnyansky basée à Los Angeles, la série intitulée «All the Kremlin's Men» (Tous les hommes du Kremlin) sera basée sur le best-seller du journaliste Mikhail Zygar, l'ancien rédacteur en chef de la station indépendante russe TV Rain, qui a été interdite et dissoute dans la première semaine de la guerre en Ukraine. Un livre écrit d’après «une extraordinaire série d'entretiens avec le cercle restreint de Poutine», explique Variety.

Décrite comme un «House of Cards» russe, la série racontera «comment un ancien officier du KGB sans prétention est devenu l'un des politiciens les plus redoutés au monde, tirant le rideau sur ce qui se passe derrière les murs du Kremlin, et révélera comment Poutine et son entourage opèrent. Elle montrera comment le président russe a accédé au pouvoir, préfigurant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février», détaille le magazine.

Alexander Rodnyansky Prepping ‘House of Cards’-Style Series on Putin’s Kremlin (EXCLUSIVE) https://t.co/KArwPtO05P — Variety (@Variety) May 18, 2022

«Dans une situation où le sort de l'Europe et du Nouvel Ordre Mondial se décide en temps réel sur le champ de bataille de l'Ukraine, la guerre qui a ébranlé les fondements de la société moderne a été lancée par un seul homme : Poutine», a déclaré le producteur Alexander Rodnyansky, avant d’ajouter que la série «ne reviendrait pas seulement sur les machinations des différents acteurs. À la base, l'histoire retracera l'évolution de l'esprit de Poutine (…) comment, peu à peu, il s'est perdu dans des théories du complot, et comment les gens autour de lui ont exploité ses peurs profondes et sa méfiance à l'égard des valeurs occidentales, qu'il a toujours considérées comme des mensonges cyniques.»