Disney+ : quelle est la série Marvel la plus regardée ? Kevin Feige dévoile le podium

Lors d’une conférence organisée par Disney, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a dévoilé le podium des séries Marvel les plus regardées sur la plate-forme de streaming.

Un succès critique et populaire. Lors d’une conférence organisée à New York par Disney, Kevin Feige a été invité à s’exprimer sur le succès rencontré par les productions des Studios Marvel, dont il est le président. Et plus particulièrement à propos des nombreuses séries qui ont fait leur apparition sur Disney+ depuis son lancement en novembre 2019.

«Quand on nous a demandé de commencer à travailler sur la programmation de Disney+, nous savions que nous voulions tisser des intrigues entre les films et nos séries qui font partie du Marvel Cinematic Universe, ou MCU, dans son ensemble», a-t-il commencé à expliquer. «À partir des six séries que nous avons regardées jusqu'à présent, nous avons introduit de nouveaux personnages fantastiques, mais nous avons également pu plonger plus profondément dans l’existence de la vie de certains des super-héros préférés du MCU», poursuit-il.

Parmi ces six fictions, Kevin Feige a salué «l’audace» de Loki qui a cumulé plus de 5,23 milliards de minutes de visionnage, et s’impose comme la série Marvel la plus regardée sur Disney+. Elle devance WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, et Hawkeye. Lancée le 30 mars dernier, Moon Knight ferme naturellement la marche. Kevin Feige en a profité pour confirmer que le tournage de la saison 2 de Loki devrait débuter dans quelques semaines, et qu’elle sera diffusée sur Disney+ au début de l’année 2023.