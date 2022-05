La série «Barry» aura une saison 4

La chaîne américaine HBO vient de prolonger la série «Barry» pour une saison 4, alors que la troisième – qui a fait son retour trois ans après la précédente – en est à mi-parcours de sa diffusion à l’antenne.

Une excellente nouvelle. La chaîne américaine HBO a décidé de donner une saison 4 à Barry, une série teintée d’humour noir créée par Bill Hader – qui y joue également le rôle principal – et Alec Berg. L’annonce a été faite alors que le troisième chapitre – dont la production avait été durement impactée par la crise sanitaire – n’en est qu’à mi-chemin de sa diffusion après trois années d’absence.

«Bill, Alec et l’intégralité du casting ont livré une troisième saison délicieuse de Barry. C’est un alliage parfait de suspens et de rires. Je suis ravi d’annoncer qu’elle reviendra pour une quatrième saison », a annoncé un des responsables de la programmation chez HBO, via un communiqué relayé par le site américain The Holllywood Reporter.

Dipsonible en France sur OCS via myCANAL, Barry raconte l’histoire d’un ancien sniper de l’armée américaine devenu tueur à gages, et dont l’existence est bouleversée le jour où il prend son premier cours d’art dramatique. Malheureusement pour lui, la pratique de sa nouvelle passion est contrariée par ses engagements professionnels. Et réussir à s’en détacher va être bien plus difficile qu’il ne l’aurait imaginé.