Landscapers : c'est quoi cette série avec Olivia Colman qui débarque sur Canal+ le 13 juin ?

La série Landscapers voit Olivia Colman et David Thewlis incarner un couple en apparence inoffensif, soupçonné d’avoir commis un crime particulièrement violent. Un délice à découvrir le 13 juin prochain sur CANAL+.

Un polar délirant. Déclinée en quatre épisodes d’une rare intensité, et d’une inventivité à couper le souffle, Landscapers a été une des plus belles découvertes du Festival Series Mania en mars dernier. Cette comédie noire pilotée par Ed Sinclair est inspirée d’une histoire vraie, et voit Olivia Colman et David Thewlis incarner Susan et Christopher Edwards. Au premier abord, impossible de penser que ce couple incroyablement banal puisse être impliqué de près ou de loin à un meurtre. Surtout quand celui-ci se révèle incroyablement sordide.

Et pourtant. L’histoire de Susan et Christopher Edwards est aussi fascinante qu’elle est terrifiante. La réalisation de Will Sharpe permet de donner un relief très particulier à ce récit, de même que la diffusion, à chaque générique de fin d’épisode, d’extraits des reportages de la télévision anglaise de l’époque.

Aperçue dans The Crown où elle a incarné la reine Elizabeth II dans les saisons 3 et 4, Olivia Colman crève l’écran dans le rôle principal au côté de David Thewlis (Harry Potter, saison 3 de Fargo). Pour ceux qui pensaient tout connaître des polars, Landscapers est la promesse d’une belle surprise.