Chris Pratt devient papa pour la troisième fois

Chris Pratt et sa compagne Katherine Schwarzenegger ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant. Il s’agit du troisième enfant de l’acteur de 42 ans.

Une heureuse nouvelle. Katherine Schwarzenegger, la fille d’Arnold Schwarzenegger, a donné naissance samedi dernier à son deuxième enfant. Une petite fille prénommée Eloise Christina Schwarzenegger Pratt, comme annoncé fièrement par le papa, Chris Pratt, sur Instagram le jour suivant.

«La maman et le bébé se portent bien. Nous nous sentons bénis et reconnaissants. Amour, Katherine et Chris», peut-on lire en légende. C’est en décembre dernier que la nouvelle de la grossesse de la compagne de Chris Pratt avait commencé à circuler dans la presse people. L'acteur et Katherine Schwarzenegger sont déjà les heureux parents de Lyla, petite fille née en août 2020.

Chris Pratt est également le père d’un petit garçon de 9 ans, Jack, qu’il a eu avec la comédienne Anna Faris avec laquelle il a été mariée de 2009 à 2018. Le comédien de 42 ans s’est mis en couple avec Katherine Schwarzenegger quelques mois après leur rupture, avant leur mariage en juin 2019.