George R.R. Martin attise la rivalité entre House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux

Alors que les deux séries s’apprêtent à se livrer une bataille féroce à la fin de l’été 2022 sur le terrain des audiences, George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones, a commencé à attiser la rivalité entre House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux.

Deux monstres vont débarquer sur le petit écran. À partir du 21 août prochain, la série House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones, sera lancée sur la chaîne américaine HBO. Quelques jours plus tard, le 2 septembre, ce sera au tour de la plate-forme de streaming Amazon Prime Video de démarrer la diffusion du spin-off du Seigneur des Anneaux.

L’auteur George R.R. Martin, dans un entretien accordé au site britannique The Independent, a pointé du doigt la rivalité à venir entre les deux séries lors des futures cérémonies de récompenses. Et il espère bien que la fiction de HBO se positionne en tête de ce duel au sommet. «S’ils remportent six Emmy Awards, et j’espère qu’ils le feront, j’espère que nous en gagnerons sept», lance-t-il.

L’écrivain américain s’est également interrogé sur la manière dont sera gérée l’adaptation de l’œuvre de Tolkien, Amazon n’ayant pas acheté les droits des livres. «C’est un accord bizarre, Amazon a acheté les droits de Tolkien, mais pas ceux de ses livres. Ils n’ont pas les droits du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, ni du Silmarillion (…) mais ils ont ceux des Appendices. J’imagine qu’ils vont construire une mythologie de Second Âge à partir de cela. Il y a énormément de matière, donc cela sera intéressant de voir ce qu’ils ont fait», souligne-t-il.