Disney+ : Jude Law au casting de la série «Star Wars : Skeleton Crew»

Réalisateur de la dernière trilogie consacrée à Spider-Man, Jon Watts sera à la tête de la série Star Wars baptisée Skeleton Crew, dans laquelle Jude Law tiendra un des premiers rôles.

Toujours plus loin. Durant la Star Wars Celebration, Disney+ a révélé que la série «Star Wars : Skeleton Crew» était actuellement en développement, que le tournage devait commencer prochainement, et que sa mise en ligne devrait se produire dans le courant de l’année 2023. Pilotée par Jon Watts, la série pourra compter sur la présence de Jude Law au casting.

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw

— Star Wars (@starwars) May 26, 2022