The Mandalorian, saison 3 : Jon Favreau évoque la suite de la série

Lors de l’événement Star Wars Celebration organisée à Anaheim, en Californie, la semaine dernière, Jon Favreau en a profité pour évoquer la saison 3 de «The Mandalorian», ainsi que son avenir.

Une mise au point. Le créateur et showrunner de «The Mandalorian», Jon Favreau, s’est exprimé sur la saison 3 à venir qui, comme il l’a confirmé, sera disponible sur Disney+ dans le courant du mois de février 2023, ainsi que sur l’avenir de la série, en marge de l’événement Star Wars Celebration organisée à Anaheim, en Californie, la semaine passée.

Concernant le troisième chapitre des aventures de Din Djarin, alias Mando, incarné à l’écran par Pedro Pascal, le teaser diffusé exclusivement pendant l’événement – et nulle part ailleurs – a confirmé le retour de Carl Weathers dans le rôle Greef Karga. Mando et Grogu seront quant à eux poursuivi par Bo-Katan Kryze qui souhaite remettre la main sur le Darksaber qui, en plus d’être une arme redoutable, est un des attributs du pouvoir de l’héritier du Mandalore.

Jon Favreau a précisé que l’écriture de la saison 4 de «The Mandalorian» était en cours. «Avec la télévision, nous avons beaucoup de chance de ne pas avoir à précipiter les choses en une heure et demie, voire deux heures. Nous apprenons à raconter des histoires lentement. Alors maintenant, comme Dave Filoni qui est en train de faire Ahsoka, cela m’informe beaucoup pour l’écriture que je fais pour «The Mandalorian» saison 4», a-t-il révélé.

Le showrunner a également évoqué la conclusion de la série, soulignant qu’ils savaient déjà comment «The Mandalorian» allait se terminer. «Nous savons où cette histoire prendra fin parce que nous connaissons la temporalité dans laquelle elle se déroule. Nous savons que le Premier Ordre va faire son apparition. Donc il y a des choses à l’horizon que nous sommes en mesure de visualiser, mais cela se déroulera 25 ans dans le futur. Dans cet intervalle, nous savons que des événements vont se produire avec des personnages que nous développons ou que nous avons récupéré. Donc je dirais qu’il y a beaucoup de préparation sur la manière dont les récits que nous avons établi vont atteindre leur point culminant, mais nous faisons cela dans un cadre et avec les paramètres d’un univers (l’univers Star Wars, ndlr) déjà existant», poursuit-il.