Procès Johnny Depp/Amber Heard : l'actrice reconnue coupable de diffamation envers son ex-mari

Appelés à délibérer depuis la fin des plaidoiries qui ont eu lieu ce vendredi, les sept jurés du procès opposant Amber Heard à Johnny Depp ont livré leur verdict ce mercredi à 21h (heure française).

Le verdict est (enfin) tombé. Après six semaines d’un procès qui n’a épargné aucun détail scabreux sur leur relation toxique, Amber Heard et son ex-époux Johnny Depp sont fixés sur leur sort : le jury a considéré que l’actrice avait diffamé Johnny Depp. Elle a été condamnée à verser 15 millions de dollars à son ex-époux.

Amber Heard était présente dans la salle du tribunal au moment de l'annonce du verdict, contrairement à Johnny Depp qui avait fait savoir plus tôt dans l'après-midi via ses représentants qu'il la suivrait à la télévision depuis l'Angleterre, où il est parti séjourner depuis la fin des plaidoiries. il a été aperçu dans un pub à Newcastle quelques heures avant la lecture du verdict.

La foule massée à l’extérieur du tribunal a exulté à l’annonce du verdict en faveur de l’acteur.

La fin de ce qui a pris des allures de série télévisée ultra trash a donc sonné. Appelés à délibérer depuis la fin des plaidoiries qui ont eu lieu ce vendredi, les sept jurés, cinq hommes et deux femmes, ont ce mercredi 1er juin annoncé avoir trouvé leur verdict après douze heures de délibération cumulées durant lesquelles ils ont épluché les trente-sept pages de questions très détaillées que leur avait confiées la juge à l'issue des dernières plaidoiries.

Au cours du procès de six semaines, qui avait débuté le 11 avril, le tribunal de Fairfax en Virginie (et le monde entier avec car les audiences étaient retransmises en direct) a entendu les deux acteurs et leurs témoins et experts relater un quotidien marqué par des épisodes de violence physique et psychologique particulièrement choquants, ainsi que des abus de drogues et d'alcool que l'acteur a, en ce qui concerne ces derniers, lui-même reconnus.

Pour mémoire, Amber Heard était poursuivie par Johnny Depp qui lui réclame 50 millions de dollars pour avoir laissé entendre qu'il avait abusée d’elle dans un éditorial du Washington Post de 2018, et ce bien qu'elle n’ait pas nommé son ex compagnon explicitement, puisqu'elle s’y était simplement présentée comme «une personnalité publique représentant la violence domestique».

Johnny Depp affirme que ces allégations ont eu un impact négatif majeur sur sa carrière. Amber Heard a de son côté contre-attaqué pour 100 millions de dollars, portant en étendard la liberté de parole et affirmant que son ex-époux l'avait diffamée lorsque l’avocat de ce dernier avait déclaré que les accusations de violences et de viols dont elle accuse l'acteur étaient un «canular». En avait résulté une immense (pour ne pas dire révoltante à l'ère de #MeToo) vague de moqueries et de haine à son encontre, les fans de Johnny Depp étant particulièrement nombreux et actifs sur les réseaux sociaux, vague qui a fait de son quotidien un cauchemar, a-t-elle dit, mais lui a aussi fait perdre de nombreux contrats.

Pour mémoire, dans un précédent procès intenté par Johnny Depp contre le Sun pour l'avoir qualifié de «batteur de femme», les accusations portées par Amber Heard avaient été jugées «vraisemblables» et l'acteur avait perdu l'affaire.