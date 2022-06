Rendez-vous en terre inconnue : on connaît la date de diffusion du numéro avec le rappeur Oli

C’est le 14 juin prochain que les téléspectateurs pourront découvrir le numéro de «Rendez-vous en terre inconnue» avec le rappeur Oli. Le frère de Bigflo s’est envolé avec Raphaël de Casabianca à Madagascar.

La date est fixée. Le 14 juin prochain, sur France 2, sera diffusé le numéro inédit de l’émission Rendez-vous en terre inconnue avec le rappeur Oli. Soit huit mois après le tournage.

Accompagné de Raphaël de Casabianca, le frère de Bigflo est parti à la rencontre de pêcheurs de Madagascar, les Vézo. Surnommés «les nomades de la mer», ils doivent affronter les eaux dangereuses du canal du Mozambique afin de pouvoir trouver de quoi se nourrir. Une expérience qui a marqué le rappeur.

«Au début, il y avait beaucoup de pudeur et de timidité entre nous. Puis leurs joies de vivre, leurs sourires ont apporté une dimension familiale extraordinaire à cette communauté. (...) J'aimerais les revoir un jour, et voir ce qu'ils deviennent», a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse. «Le regard que je porte sur l'accès à l'eau potable a changé. Je fais plus attention à ma consommation et je me rends vraiment compte de la chance qu'on a», a-t-il précisé.

Oli a également évoqué la difficulté pour lui de vivre une expérience comme celle-ci sans son frère, Bigflo, avec lequel il chante en duo depuis 17 ans. «Ça fait des années qu'on ne s'était pas séparé autant. C'était bizarre parce que c'était une séparation totale. Pas de FaceTime, pas de texto. (...) Ça a été dur de me séparer de lui. Au retour, on a passé deux heures au téléphone. Il m'a fait de grandes déclarations d'amour !», a-t-il reconnu.