Procès Johnny Depp/Amber Heard : l'actrice souhaite faire appel du verdict

Amber Heard souhaite faire appel du verdict prononcé ce mercredi 31 mai à l’issue du procès en diffamation qui l’opposait à son ex-époux, Johnny Depp.

L’affaire n’en restera pas là. Alafair Hall, porte-parole de l'actrice d'Aquaman, a annoncé au New York Times la volonté d’Amber Heard de faire appel de la décision du jury, ce mercredi, en faveur de son ex-mari Johnny Depp, après six semaines d'un procès qui a levé le voile sur leur relation toxique.

Estimée coupable de diffamation, l’actrice a été condamnée à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à l'acteur de Pirates des Caraïbes (le montant a ensuite été revu, la loi de l'État de Virginie plafonnant les dommages-intérêts punitifs à 350.000 dollars, ce qui ramène le total à exactement 10,35 millions de dollars).

Il est à noter que le jury a également accordé à Amber Heard 2 millions de dollars en dommages et intérêts dans le cadre de sa propre demande reconventionnelle, dans laquelle elle affirmait que les déclarations d'un avocat controversé de Johnny Depp - qui avait qualifié les accusations de violences qu’elle portait à l’encontre de son ex-mari de «canular» - lui avaient portées préjudice.

«Dévastée», la star d'Aquaman a confié sa «déception inexprimable» juste après le verdict. Elle a dit qu'elle avait le cœur brisé, et que c'était un retour en arrière pour les femmes. «La déception que je ressens aujourd'hui est au-delà des mots. J'ai le cœur brisé que la montagne de preuves ne soit toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l'influence et à l'emprise disproportionnés de mon ex-mari, a déclaré Amber Heard. Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela ramène à une époque où une femme qui parlait et s'exprimait pouvait être publiquement honteuse et humiliée. Cela fait reculer l'idée que la violence à l'égard des femmes doit être prise au sérieux», a-t-elle estimé.



«Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à amener le jury à ignorer la question clé de la liberté d'expression et à ignorer les preuves qui étaient si concluantes que nous avons gagné au Royaume-Uni (en référence au procès intenté contre le Sun par Johnny Depp, et que l’acteur n’avait pas remporté, ndlr). Je suis triste d'avoir perdu cette affaire. Mais je suis encore plus triste d'avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine - de parler librement et ouvertement», a-t-elle regretté.

Un appel tout à fait possible

Lisa Bloom, une avocate américaine de renom qui a notamment plaidé dans l'affaire des allégations de harcèlement sexuel qui avaient conduit au limogeage du présentateur de Fox News, Bill O'Reilly, a justement prédit que l'affaire Heard-Depp serait tranchée en appel.

S'adressant à Newsnight de BBC Two, elle a déclaré : «Je tiens à souligner que ce n'est pas la fin car la plupart des affaires de diffamation sont vraiment tranchées en appel.»

Elle a ajouté : «J'ai traité un certain nombre d'affaires de diffamation, notamment en représentant Janice Dickinson contre Bill Cosby, [quand] nous avons dû plaider deux appels dans cette affaire, qui ont tous deux abouti», a-t-elle expliqué.

«Je pense que c'est un verdict incohérent. Comment se fait-il qu'Amber Heard ait été diffamée lorsque l'avocat de Johnny Depp a déclaré que ses allégations étaient un canular, et que dans le même temps Johnny Depp ait également été considéré diffamé lorsqu'elle a déclaré qu'elle était une figure représentatrice de la violence domestique ?»

Elle a également été frappée par le verdict de diffamation pour le titre de l'article de l'éditorial du Washington Post, dont elle n'était pas l'autrice… «Je pense que cela va monter en appel. Je pense que d'ici un an ou deux, nous aurons une réponse et un résultat plus définitifs dans cette affaire», considère l'avocate.

Précisons cependant que les cours d'appel ne peuvent interférer dans un verdict que si les décisions du juge ont miné sérieusement le verdict, or il sera difficile de trouver une faille de ce côté-là, estiment des spécialistes relayés par la presse américaine. L'autre problème est qu’il n’est pas possible de faire appel d'une conclusion factuelle, comme la conclusion des jurés qui ont estimé qu'Amber Heard avait agi de manière malveillante, qu'elle avait menti, qu'elle avait diffamé.

Pour se voir accorder un appel, Heard devra donc démontrer qu'il y a eu des erreurs dans le procès ou dans la lecture de la loi par la juge. Elle devra également déposer une caution de la totalité des 10.350.000 $ (9.682.000 €) qu'elle a été condamnée à verser à johnny Depp, plus les frais d'intérêts au cours d'un procès en appel.

Autre question de taille, Amber Heard a-t-elle les ressources financières nécessaires pour payer les frais d’avocats (devant être particulièrement élevés) dans une nouvelle procédure ? Ajoutons à ce budget, les intérêts sur les sommes censées être versées à Johnny Depp, et qui ont déjà commencé à courir dès l'annonce du verdict.

Johnny depp soulagé mais pour combien de temps ?

Johnny Depp avait décidé de poursuivre l’actrice en justice pour avoir laissé entendre qu'il l'avait maltraitée dans un éditorial paru en 2018 dans le Washington Post.

Il avait affirmé que l'article d’Amber Heard avait eu un impact sur sa carrière. Amber Heard avait contre-attaqué son ex-mari pour 100 millions de dollars, l'accusant d'avoir orchestré contre elle une «campagne de diffamation » et décrivant le procès contre elle comme une continuation «d'abus et de harcèlement» qui ont affecté son image et sa carrière.

Après six semaines d’un procès durant lequel aucun détail scabreux sur leur relation toxique n'ont été épargnés, ni aux jurés ni aux millions de spectateurs qui ont suivi les audiences, retransmises chaque jour en direct, comme les épisodes d'une série, les avocats de Johnny Depp sont parvenus, et ce malgré une somme consquentes de preuves fournies par le camp Heard (photos de blessures, SMS compromettants...), à convaincre le jury.

Dans une déclaration à la presse, Johnny Depp, qui ne s’est pas présenté au tribunal pour la lecture du verdict, préférant festoyer dans un bar en Angleterre, a remercié les jurés de lui avoir «rendu sa vie».

«Dès le début, l'objectif de porter cette affaire était de révéler la vérité, quelle que soit l'issue. Dire la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui m'ont soutenu sans faiblir. Je me sens en paix en sachant que j'ai enfin accompli cela».

Pour mémoire, dans un précédent procès intenté par Johnny Depp fin 2020 contre le Sun pour l'avoir qualifié de «batteur de femme», les accusations portées par Amber Heard avaient été jugées «vraisemblables» et l'acteur avait perdu l'affaire.

Une question de réputation

Même si les jurés de Virginie et les fans sur les réseaux sociaux ont largement pris le parti de l'acteur durant le procès, cela ne garantit en aucune façon qu'il sera de nouveau capable de séduire les spectateurs, particulièrement le public féminin.

Certains de ses propos contenus dans des SMS cités durant le procès, dans lesquels Johnny Depp qualifiait notamment son ex-épouse de «cadavre en putréfaction» et avait juré qu'elle subirait «une humiliation totale», ont particulièrement choqué.

Cependant, et même si les cas ne sont pas forcément comparables, d'autres pointures d'Hollywood ont réussi leur comeback après des polémiques dévastatrices pour leur carrière, comme Robert Downey Jr qui, comme Depp, a eu à affronter des problèmes d'addiction qui le rendaient difficilement gérables lors des tournages.

Un retour en grâce est-il vraiment possible ? Il pourrait êre de courte durée si l’appel d’Amber Heard aboutissait.