Deadpool 3 : les scénaristes rassurent les fans après le passage du film chez Disney

Selon les scénaristes du troisième volet de «Deadpool», le passage du film sous l’égide de Disney depuis le rachat de la Fox en 2019, n’aura aucun impact sur l’identité du personnage et son côté irrévérencieux.

Aucune altération du personnage. Les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick, qui travaillent actuellement sur Deadpool 3 - dont la réalisation sera assurée par Shawn Levy (Free Guy) - ont tenu à rassurer les fans qui redouteraient de voir leur anti-héros préféré devenir une pâle copie de ce qu’il était après le rachat de la Fox en 2019 par Disney.

Selon eux, le personnage incarné par Ryan Reynolds gardera toute sa saveur, avec ses blagues osées, et ses scènes d’action gores. «Les gens chez Disney ont l’habitude de faire les choses à leur façon, et nous à notre façon. Donc il y a des différences. Mais ce qui est encourageant, c’est que Marvel a été incroyable dans le soutien apporté. Ils veulent laisser Deadpool être Deadpool, vous comprenez ? Il pourrait y avoir une blague en particulier où on pourrait nous dire ‘là, ça va trop loin’, ça peut se produire, mais pour le moment, ce ne sont que des encouragements», assure Rhett Reese au site américain The Playlist.

Les deux scénaristes assurent que le film gardera sa classification interdite aux moins de 17 ans outre-Atlantique. «Personne ne nous a rien dit à ce propos. Et nous travaillons de manière à ce qu’il garde cette classification. Nous voudrions qu’il en soit ainsi, cela a toujours été le cas, et je ne pense pas que ça changera», précise Rhett Reese.