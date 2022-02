Deadpool 3 : Ryan Reynolds évoque une nouvelle fois le film

Près de quatre ans après la sortie du deuxième volet de «Deadpool», les fans s’impatientent de retrouver Ryan Reynolds dans le costume de ce super-héros fantasque à la langue bien (trop) pendue. Heureusement, l’acteur vient de faire une infime révélation sur la suite.

Interrogé par le site américain Collider à propos de l’avancé de Deadpool 3, la star des films Free Guy et The Adam Project n’a pas fait de grandes révélations. Loin de là. Mais Ryan Reynolds laisse clairement entendre que des informations beaucoup plus claires sur la suite des aventures du héros sont à venir très prochainement.

«Ce que je peux dire à propos de ce sujet en particulier est que j’espère avoir quelques annonces à faire dans un avenir proche. Donc je serai en mesure de parler de Deadpool de manière plus claire et définitive à un moment donné», lâche un Ryan Reynolds manifestement très précautionneux sur le choix des mots. En août dernier, le comédien avait révélé que le scénario avançait, et que l’idée était de commencer le tournage dans le courant de l’année 2022. Aucune nouvelle n’a été donnée depuis.

Ce n’est toutefois pas étonnant puisque, depuis le rachat de la 20th Century Fox par Disney, il a été décidé que Deadpool (Kevin Feige en personne a confirmé la nouvelle) allait rejoindre le MCU – Univers cinématographique Marvel – faisant de lui le premier personnage Marvel à apparaître dans un film avec une restriction d’âge. Un événement d’envergure pour Disney et l’avenir du MCU.