Plainte de Brad Pitt contre Angelina Jolie : l'acteur accuse son ex-épouse d'«intentions malfaisantes»

Dans de nouveaux documents tout récemment ajoutés à la plainte qu’il avait déposée en janvier dernier contre Angelina Jolie, Brad Pitt accuse l’actrice d'«intentions malfaisantes» avec la vente de leur domaine viticole.

La hache de guerre n’est pas enterrée. Dans de nouveaux documents adjoints ce vendredi 3 juin à la plainte qu’il avait déposée en janvier dernier, Brad Pitt accuse Angelina Jolie d'avoir vendu la moitié de son domaine viticole français Miraval bien-aimé à un oligarque russe avec des «associations toxiques» et des «tactiques commerciales impitoyables». L’acteur affirme que cette vente a été effectuée dans l’unique but de «lui faire du mal», et ce en représailles à la lutte qu’il mène pour la garde de leurs enfants.

En 2021, Angelina Jolie aurait vendu sa moitié du domaine viticole Château Miraval à une société dirigée par Yuri Shefler, propriétaire de la vodka russe Stolichnaya, alias Stoli.



Dans les nouveaux documents judiciaires, les avocats de Brad Pitt expliquent que Miraval est un projet «passionnel» pour le comédien, un projet devenu «une entreprise mondiale de plusieurs millions de dollars et l'un des producteurs de rosé les plus réputés au monde», et avancent qu’Angelina Jolie n'a nullement contribué à ce succès.

Ils affirment que l'oligarque russe à qui Angelina Jolie aurait vendu ses parts «a des intentions toxiques», y compris celle de prendre contrôle total de l’entreprise. «Angelina Jolie savait et avait l'intention que Shefler et ses affiliés essaient de contrôler l'entreprise que Brad Pitt avait construite et de saper l'investissement de Pitt dans Miraval», est-il inscrit dans les documents dont le Daily Mail s’est procuré une copie.

«Le département du Trésor américain a désigné Shefler comme un ‘oligarque de la Fédération de Russie’ dans un rapport non classifié au Congrès rédigé en vertu de la loi de 2017 sur la lutte contre les adversaires américains par le biais de sanctions », peut-on aussi lire dans les documents déposés à la Cour supérieure du comté de Los Angeles ce 3 juin, documents qui citent également le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane comme faisant partie du «réseau d’associés de sinistre réputation» de Shelfer.

Les avocats de Brad Pitt allèguent également que le moment de la vente était lié à la décision d'un juge d’accorder provisoirement à Brad Pitt la garde de leurs enfants à 50/50.

Le lieu de leur ancienne idylle

L'acteur soutient en outre que la vente viole l'accord du couple conclu au début de leur partenariat dans le domaine évalué à 164 millions de dollars, qu'ils avaient acheté en 2008. Précisons cependant qu'au moment de la vente de ses parts, Angelina Jolie avait reçu la permission officielle de le faire. Par aileurs, à l’époque, la Russie n’avait pas encore envahi l’Ukraine. Quant à Sheffler, le magnat de la vodka, il a depuis publiquement critiqué le régime de Poutine après l'invasion de l'Ukraine, et déclaré qu'il avait été exilé de sa patrie.

Il a d'ailleurs changé le nom de sa vodka de Stolichnaya à Stoli en réponse directe à la guerre de Moscou, avait-il déclaré dans un communiqué de presse. «Alors que j'ai été exilé de Russie depuis 2000 en raison de mon opposition à Poutine, je suis resté fier de la marque Stolichnaya», avait-il ajouté.

L'ancien couple vedette de Hollywood s'était associé en 2011 à une famille de vignerons français, les Perrin, pour produire le «Miraval Côtes de Provence», du nom de leur château sur la commune du Val, tout près de Correns dans le Var. Le domaine de 500 hectares, dont 50 hectares de vignes, avait été acquis en 2008. Angelina Jolie et Brad Pitt s'y étaient même mariés en 2014, après des années de vie en couple.

Depuis le début de leur procédure de divorce entamée en 2016, les ex-époux ont âprement bataillé devant les tribunaux pour la garde de leurs six enfants. Malgré la victoire de Brad Pitt pour la garde à 50/50 juste avant qu’Angelina Jolie ne décide de vendre sa participation dans Marival, l’acteur a ensuite été dépouillé du contrôle parental conjoint. Et en octobre 2021, un juge a rejeté sa demande de révision de cette décision. Sa décision d’accuser son épouse de malveillance pourrait-elle dès lors elle aussi être considérée comme une représaille ? La cour de Los Angeles se penchera sur le dossier en avril prochain.