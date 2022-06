Top Chef : Date, candidats, épreuves, … Tout savoir sur la finale de la saison 13

Ce mercredi 8 juin, trois candidats se sont affrontés derrière les fourneaux pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale. Désignés en fin d’émission, les deux finalistes choisis promettent une dernière émission de haute volée.

Après 18 semaines de compétition, les téléspectateurs vont bientôt connaître le nom du gagnant de Top Chef 2022, qui repartira avec la jolie somme de 100.000 euros. Ce mercredi 8 juin, Sébastien s’est incliné (lors de sa propre épreuve, un comble) face à deux fins techniciens, Arnaud et Louise, qui sont donc les grands finalistes de cette treizième saison du fameux concours culinaire. Torpillée sur les réseaux sociaux pour «l’arrogance» de sa remarque sur le thon en boîte, Louise, et celui qui fait figure d'outsider, Arnaud, s'affronteront lors d'une épreuve finale diffusée le mercredi 15 juin sur M6.

Cette ultime épreuve, a été mise en boîte en janvier dernier au George V, à Paris, en présence des huit autres candidats du cru 2022 (appelés à servir de commis), et des coachs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel. Leur défi : réaliser un menu gastronomique d'exception pour régaler 80 bénévoles de la Croix-Rouge ainsi que les quatre membres du jury. Qui sera le grand vainqueur de cette 13e saison de Top Chef ?

Deux candidats marquants

«Passer de candidat solitaire à finaliste de Top Chef, qui l'eût cru, c’est encore une histoire belge», a plaisanté Arnaud Delvenne (brigade Glen Viel) très ému d'atteindre l'ultime épreuve du concours culinaire. Le Belge a confié à Soir Mag ce qu'il ferait de sa cagnotte en cas de victoire. «J'en ferais don au Télévie (opération caritative qui permet de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, NDLR). Ce qui m'est profitable doit l'être aux autres. La recherche a besoin de nous. Cet argent pourrait aider les autres et c'est important pour moi», a expliqué le candidat dont la mère est décédée d’un cancer il y a quelques années. «Si ça devait être le cas, c'est de l'argent que je n'attendais pas, alors autant en faire profiter les autres», a-t-il ajouté.

Favorite, Louise Bourrat, cheffe expatriée à Lisbonne qui a souvent surpris jurés et téléspectateurs - comme en demi-finale avec un dessert de sang de porc et foie de volaille - gardera - victoire en finale ou non - une place particulière dans le cœur de sa coach Hélène Darroze. «J’ai toujours eu de très très bonnes relations avec tous mes candidats mais avec toi, c’était encore différent», lui a confié la cheffe cuisinière de 55 ans. Et d’ajouter : «C’était toi qui m’as le plus apportée». «J’ai appris avec toi en termes de personne et en termes de cuisine. Donc, je voulais t’en remercier ce soir, a ajouté Hélène Darroze. Tu m’as persuadée que l’instinct était important, que l’engagement était important. C'était un bonheur de travailler avec toi».

L’attachement est visiblement profond mais la Cheffe ira-t-elle jusqu’à l’avoir dans la peau ? Hélène Darroze a en effet promis de se faire tatouer le chiffre 13 (comme le numéro de la saison de Top Chef que les candidats se sont eux aussi déjà fait tatouer) si la candidate l’emportait… «Je lui ai quand même fait la promesse, peut-être qu'elle va réussir à ce que je la tienne ! », a-t-elle confié à Télé 7 Jours. Le geste serait d’autant plus symbolique qu’en cas de victoire de Louise, Hélène Darroze en serait à sa troisième victoire consécutive après celles de David Gallienne et de Mohamed Cheikh.