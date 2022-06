The Last of Us : le remake sortira le 2 septembre

Officialisé ce jeudi 9 juin à la Summer Game Fest, le remake de The Last of Us sortira sur PS5 le 2 septembre prochain. Le joyau de la console, déjà sorti dans une version remastérisée sur PS4, s'offre une refonte graphique complète.

C'était un secret de Polichinelle. Ce jeudi soir, à la Summer Game Fest, le studio américain de jeux vidéo Naughty Dog a présenté deux projets liés à la série des The Last of Us, dont l'officialisation d'un remake prévu sur PlayStation 5 pour le 2 septembre prochain. Le jeu, véritable joyau de la PS3, avait déjà bénéficié d'une version remastérisée pour la sortie de la PS4, en 2014.

Cette œuvre de survival-horror nous place dans un futur post-apocalytique, après qu'un virus prenant le contrôle de son hôte a ravagé une grande partie de la population. Le joueur incarne Joël, un survivant d'une cinquantaine d'années, qui doit escorter à travers l'Amérique Ellie, une jeune fille étrangement immunisée à la maladie.

Des graphismes magnifiques

Dans leur présentation du jeu, le studio explique qu'il s'agit d'une «refonte totale de l'expérience originale, avec une jouabilité modernisée, des commandes améliorées et des options d'accessibilités étendues». Il est également promis «des effets améliorés et une exploration de combats renforcés».

La bande-annonce dévoile le magnifique renouveau des graphismes version «current-gen». Des textures aux animations des personnages, en passant par les environnements, Naughty Dog semble avoir fait les choses en grand pour l'une de ses franchises phares. Mais c'est bien manette en mains qu'il faudra convaincre les gamers qui, sur les réseaux sociaux, questionnent encore la logique artistique derrière ce remake d'un jeu qui n'a pas encore soufflé ses 10 bougies.

Un jeu multijoueur se dévoilera en 2023

Autre annonce de taille, celle du jeu multijoueur The Last of Us. Le studio coprésidé par Neil Druckmann, peu habitué aux modes en ligne, s'y était essayé avec «Factions», pour le premier opus sorti en 2013. Cette initiative n'avait pas été reconduite sur The Last of Us Part 2, pour concevoir un vrai jeu à part, avec autant d'ambition.

Sur Twitter, Naughty Dog annonce qu'il s'agira ni plus ni moins que «sa plus grande expérience en ligne». Elle pourrait faire office de spin-off aux aventures de Joël et Ellie, avec de nouveaux personnages et un tout autre scénario. Une illustration a été dévoilée afin de faire patienter les fans. On y observe deux survivants perchés sur le toit d'un immeuble, surplombant une ville en proie au chaos.

keep a "lookout" ✌





Our biggest online experience is coming. More news next year... #TheLastofUs pic.twitter.com/WpsHBX63x3 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 9, 2022

Durant cette Summer Game Fest, annonce a été faite que The Last of Us Part 2 avait franchi la barre des 10 millions d'exemplaires vendus en moins de deux ans. Il s'agit d'un des plus gros titres de la PS4 depuis sa sortie en juin 2020.

Pour rappel, une adaptation en série a été lancée par HBO, coscénarisée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann. Pedro Pascal et Bella Ramsey prêteront leurs traits aux héros du jeu sur petit écran, pour une diffusion prévue courant 2023. Le studio vient d'annoncer que le tournage était terminé, en diffusant une nouvelle photo du duo au prise avec des claqueurs, des infectés particulièrement redoutables dans le jeu.