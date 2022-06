Le haut du panier : pourquoi tous les fans de NBA devraient regarder ce film ?

Depuis le 8 juin, «Le haut du panier» est disponible sur Netflix. Un film sur le monde du sport, et plus précisément de la NBA – la ligue professionnelle de basketball américaine – avec Adam Sandler dans le rôle principal. Et LeBron James à la production.

Une immersion totale. Fan de basketball, Adam Sandler tient un des plus beaux rôles de sa carrière dans «Le haut du panier» dans lequel il incarne Stanley, un recruteur pour l’équipe des Sixers de Philadelphie en NBA. Son métier consiste à voyager à travers le monde à la recherche de la prochaine star internationale qui entrera dans la Draft, la loterie annuelle des jeunes talents sortant de l’université, ou d’ailleurs, qui s’apprêtent à rejoindre la ligue pro. Encore faut-il que leur talent tape dans l’œil d’une équipe qui va les sélectionner parmi l’élite du basket mondial.

Alors qu’il s’était vu promettre une place d’assistant de l’entraîneur, mettant ainsi fin à ses voyages incessants à travers le globe loin de sa femme et de sa fille, Stanley est contraint de repartir une dernière fois sur la route pour dénicher LE talent qui fera basculer l’avenir du club. Quand son chemin croise celui de Bo Cruz en Espagne, Stanley est persuadé d’être face à la perle rare. Un avis que le propriétaire des Sixers ne partage pas. Dès lors, Stanley décide de quitter son poste, et d’investir son temps et son argent dans la préparation de ce jeune joueur pour la Draft Combine, un événement réunissant tous les recruteurs de l’ensembles des clubs de la NBA avant la Draft.

Une immersion dans les coulisses de la NBA

Après Uncut Gems, où il donnait la réplique à Kevin Garnett, légende NBA des Timberwolves de Minnesota et des Celtics de Boston, Adam Sandler crève à nouveau l’écran dans «Le haut du panier» au côté de Juancho Hernangomez, un joueur espagnol évoluant en NBA. Mais dont la carrière n’est pas aussi prometteuse que le talent qu’il incarne dans le film. Mais ce dernier est loin d’être le seul visage connu à l’écran.

Pour tous les fans de basketball, «Le haut du panier» est une incroyable immersion dans les coulisses du sport, et plus particulièrement de la NBA. Peut-être que la présence de LeBron James à la production y est pour quelque chose, mais la liste des personnalités du monde de la balle orange est impressionnante.

On y retrouve le coach de l’équipe nationale espagnole, Sergio Scariolo, mais aussi le frère de Juancho, Willie Hernangomes, Felipe Reyes ou encore Jose Calderon. Boban Marjanovic, le pivot serbe, ou encore Dirk Nowitzki sont présents. Kyle Lowry, Seth Curry, Tobias Harris, Matisse Thybulle, Trae Young, Aaron Gordon, Tyrese Maxey, mais aussi et surtout Anthony Edwards – qui incarne le rôle de Kermit Wilts, sorte d’Apollo Creed opposé au personnage de Bo, plus proche de Rocky Balboa – sont eux aussi au rendez-vous.

Doc Rivers, le coach des Sixers, ainsi que les anciennes gloires du club, Julius Erving et Allen Iverson, font des apparitions remarquées. Shaquille O’Neal, Kenny Smith (qui incarne Leon Rich, un agent de joueur qui est un ami intime de Stanley), Mark Jackson, et bien d’autres représentent les médias. On saluera également la présence des légendes des playgrounds que sont Grayson ‘The Professor’ Boucher et Larry ‘Bone Collector’ Williams. Et même après avoir établi cette liste, on peut vous assurer que d’autres surprises sont à découvrir.

D’une durée de près de 2h, «Le haut du panier» se révèle être une lettre d’amour d’Adam Sandler à ce sport qu’il affectionne, le basketball. Et tous les fans de la balle orange sont invités à découvrir ce film qui devrait facilement avoir sa place dans la liste des meilleurs longs métrages consacrés au sport, tels que He Got Game, Coach Carter, Blue Chips, ou encore Les blancs ne savent pas sauter.