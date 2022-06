Paddington 3 : on connaît le nom du film et du réalisateur

Selon une information exclusive révélée par le site américain The Hollywood Reporter, c’est le réalisateur Dougal Wilson qui succèdera à Paul King à la réalisation du troisième volet de la saga intitulé «Paddington au Pérou».

Une nouvelle délicieuse. Selon une une information exclusive révélée par le site américain The Hollywood Reporter, le 3e volet de la saga cinématographique consacrée à l’ours le plus populaire de toute l’Angleterre – et dans le monde – intitulé «Paddington au Pérou» sera mis en image par Dougal Wilson. Connu pour ses clips vidéo et ses réalisations dans l’univers de la publicité, le remplaçant de Paul King signera, à 51 ans, son premier long métrage.

«En tant qu’énorme fan des deux premiers films, je suis très excité (si ce n’est un peu intimidé) de poursuivre l’histoire de Paddington. C’est une responsabilité colossale, mais tous mes efforts seront concentrés sur l’objectif de faire un troisième film qui fait honneur à l’amour que tant de gens éprouvent pour ce petit ours très spécial», a réagi Dougal Wilson dans un communiqué.

Un retour aux sources

«Après dix ans à travailler sur les films de Paddington, je me sens bizarrement très protecteur à l’égard de ce petit ours, et je suis ravi de savoir que Dougal sera là pour lui tenir la patte au moment d’embarquer dans une troisième aventure. Le travail de Dougal est tout simplement brillant, drôle, beau, plein d’imagination, sensible, et tout à fait original. Tante Lucy nous a demandé un jour : ‘S’il vous plaît, prenez soin de cet ours’. Je sais que Dougal le fera admirablement», a commenté Paul King qui participera toutefois à l’écriture du scénario avec l’ancienne équipe d’auteurs composée de Simon Farnaby et Mark Burton.

Dans le troisième volet des aventures de Paddington, le petit ours retournera au Pérou où il a grandit auprès de sa tante Lucy, avant qu’il s’installe à Londres. Pour le moment, le casting du film est tenu secret, mais Ben Wishaw, qui double la voix de Paddington depuis le premier film, sera de retour dans la version originale. En France, c’est Guillaume Gallienne qui lui prête sa voix.