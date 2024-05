Festival de Cannes : «on a tout fait pour éviter les polémiques», assure Thierry Frémaux

Tandis que la vague #MeToo continue de déferler sur le cinéma français – avec encore ce lundi une enquête du magazine ELLE, dans laquelle neuf femmes accusent le producteur Alain Sarde d’agressions sexuelles et de viols – le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémeaux, balaie toute rumeur qui planerait sur l’événement qui sera lancé ce mardi soir.

«Nous aimerions avoir un festival sans polémique», a déclaré le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux lors de sa conférence de presse ce lundi 13 mai. Le délégué général souhaite faire taire les rumeurs autour de nouvelles accusations qui planeraient au-dessus de l’événement. «Il n'y a pas de polémique qui vienne du festival», a assuré celui qui avait été critiqué l'an dernier pour avoir accueilli le retour en grâce de Johnny Depp, après ses procès pour diffamation autour d'accusations de violences conjugales.

«On a précisément pris soin de faire en sorte que l’intérêt majeur de ce pour quoi nous sommes tous ici reste le cinéma», a insisté Thierry Frémeaux. «Comme il n’y a pas de polémiques, on les invente ou on les amplifie», a-t-il déploré. «On a veillé à ce que ce soit une grande fête», a-t-il encore assuré ce mardi 14 mai sur France Inter, à quelques heures de l’ouverture. «Après, oui, il se passe des choses dans le cinéma, dans la société française», a-t-il reconnu, alors que la vague #MeToo est dans tous les esprits.

«Au cas par cas»

The Hollywood Reporter rapporte qu’à la question de savoir si le festival avait engagé une équipe de gestion de crise, pour faire face à d'éventuelles nouvelles allégations #MeToo contre les cinéastes participant au festival de cette année, Thierry Frémaux a répondu qu'il ne pouvait pas commenter.

«Nous sommes extrêmement attentifs à ce qui se passe aujourd'hui et suivons la situation de près», avait de son côté déclaré la présidente du Festival de Cannes, Iris Knobloch, dans une interview accordée au magazine Paris Match jeudi 9 mai, sur la façon dont le festival gérerait une vague #MeToo. «Si le cas d'une personne mise en cause devait se présenter, nous veillerons à prendre la bonne décision au cas par cas, en concertation avec le conseil d’administration et les parties prenantes. Mais on évoquerait aussi l'oeuvre afin de voir ce qui est le mieux pour elle. C'est elle la vraie star», a-t-elle souligné.

Judith Godrèche attendue mercredi

La question de #MeToo sera quoiqu’il advienne présente au Festival, mais par l'intermédiaire de «prises de paroles de personnalités fortes, puissantes», a dconfié à l'AFP la maîtresse de cérémonie, l'actrice Camille Cottin.

#MeToo sera au coeur de Cannes en particulier avec la venue très attendue mercredi de Judith Godrèche, nouvelle figure de proue de la lutte contre les violences sexuelles, dans le cinéma et au-delà. L’actrice, qui a accusé de viols Benoît Jacquot et Jacques Doillon, présentera un court-métrage, «Moi aussi», réalisé avec les témoignages d'un millier de victimes.

«Je recueille des témoignages qui sont à 90% des histoires d'inceste, a-t-ele confié à l’AFP. La tristesse de la réalité c'est ça : la société, ce n'est pas que le cinéma.»