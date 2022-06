Squid Game : la saison 2 officiellement commandée par Netflix

Netflix vient de commander officiellement la saison 2 de «Squid Game» à travers une série de messages publiés sur les réseaux sociaux. Sans toutefois donner une idée de la date de disponibilité sur la plate-forme de streaming.

C’est officiel ! Série la plus regardée de l’histoire de Netflix, «Squid Game» n’avait toutefois pas été officiellement renouvelée pour une saison 2 par la plate-forme de streaming. C’est désormais chose faite après la publication d’un court teaser sur le compte Twitter de Netflix, accompagné d’un message du créateur de la série, Hwang Dong-hyuk.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM — Netflix (@netflix) June 12, 2022

«Une toute nouvelle manche arrive. Il a fallu douze ans pour créer la première saison de Squid Game. Mais il a fallu douze jours pour que Squid Game devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de Squid Game, un grand bravo aux fans du monde entier. Merci d’avoir regardé et aimé notre série. Gi-hun revient. L’homme masqué revient. La saison 2 arrive. L’homme en costume avec le ddakji pourrait être de retour. Vous serez également présenté au petit ami de Young-hee (la poupée, ndlr), Cheol-su», peut-on lire.

Bien évidemment, Netflix s’est gardé de donner une quelconque notion de temps concernant l’arrivée de cette saison 2 sur la plate-forme de streaming. Le créateur avait toutefois déclaré dans un entretien avec le site américain de Vanity Fair, le 18 mai dernier, que le tournage ne serait pas terminé avant la fin 2023, pour une éventuelle diffusion dans le courant de l’année 2024. «Je n’ai environ que trois pages d’idées que j’envisage de transformer en script, donc il n’y a pas grand-chose que je puisse dire à propos de la saison 2, sauf qu’il y aura plus de jeux», avait-il précisé.