Koh-Lanta : Ambre est revenue de l'aventure «avec une hépatite A»

Eliminée dans l’épisode de Koh-Lanta diffusé ce mardi 14 juin, Ambre a confié avoir contracté une hépatite durant le jeu.

L’hygiène en cause. Brillante candidate de la saison Le totem maudit de Koh-Lanta, Ambre, qui a été éliminée hier soir après l’orientation, a rapporté avoir contracté une hépatite A durant l’émission.

«Je suis revenue des Philippines avec l’Hépatite A, une infection du foie, dû à l’ingestion d’aliments mal lavés et certainement parce qu’on ne peut pas forcément se laver les mains sur le camp…», a déclaré la jeune femme dans une interview pour Télé7Jours.

«Ce n’était pas contagieux, il fallait juste attendre que ça passe. J’ai aussi perdu 40% de mes cheveux en janvier, j’ai dû prendre un gros traitement, je ne voulais même plus me brosser les cheveux…», a-t-elle confié.

«Bizarrement j’ai mis du temps à reprendre du poids, alors que je mangeais normalement. Je pense que je me suis mise de côté à mon retour en France car mon compagnon craignait que cette aventure puisse changer notre vie, ou que ça modifie notre relation. Du coup, je n’ai pas du tout parlé de Koh-Lanta, en essayant de reprendre très vite le quotidien, pour effacer ses doutes. Mais tout est rentré dans l’ordre aujourd’hui», a-t-elle cependant assuré.

Les qualifiés ont eu «le cul bordé de nouilles»

A propos de l’orientation durant laquelle elle n'a trouvé ni balise, ni direction, ni poignard, Ambre ne cache pas sa déception. «Mon premier sentiment, ça a été de la déception oui, parce qu'on se dit qu'échouer si près du but, c'est très décevant. J'ai tout donné, je n'aurais pas pu faire plus. Il y a tout de même une belle part de chance dans cette épreuve... Donc il y a eu de la déception mais ça ne m'a pas miné le moral », a-t-elle confié à Télé Loisirs.

La qualification de Jean-Charles et Géraldine a selon elle été un coup de chance. «Je pense qu'ils ont eu le cul bordé de nouilles ! Plus sérieusement, je n'ai pas d'explication. Jean-Charles, c'est un énorme hold-up même si je suis ravie pour lui», a-t-elle ajouté.

A noter que l’épreuve des poteaux opposera cette année non pas trois mais quatre candidats. Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien la disputeront la semaine prochaine, puis le jury final composé des principaux anciens candidats de cette saison, dont Ambre, décidera du gagnant.

Vaincue aux portes des poteaux, Ambre se dit très fière de son parcours mais fait savoir qu’elle ne participerait pas, si on le lui proposait, à une version All-Stars. «Jamais de la vie !, s’est-elle écriée toujours pour Télé7Jours. Qui retourne avec son ex ou en prison ? Personne ! (rires). Je craindrais de ne pas refaire une aussi belle aventure. Selon moi, la beauté de cette expérience réside aussi dans la spontanéité et la découverte. Je ne suis pas partie à Koh-Lanta pour me prouver quoi que ce soit. J’ai eu la chance d’aller loin, je n’ai plus rien à aller chercher. C’était une aventure merveilleuse, mais la boucle est bouclée. D’autre part mon chéri et ma mère ont mal vécu mon absence et je ne me vois pas leur infliger cela à nouveau».