Squid Game : une vraie compétition en préparation avec 456 joueurs venus du monde entier

Avec «Squid Game : The Challenge», Netflix va transformer la série la plus populaire de son histoire en une gigantesque émission de téléréalité où 456 candidats vont participer aux jeux similaires à ceux aperçus dans la fiction imaginée par Hwang Dong-hyuk.

Une folie télévisuelle ! Netflix a annoncé ce mardi 14 juin l’ouverture du casting international aux personnes qui souhaitent prendre part à sa nouvelle émission de téléréalité, «Squid Game : The Challenge». Déclinée en 10 épisodes, elle verra 456 candidats sélectionnés à travers le monde – vous pouvez déposer votre candidature sur le site SquidGameCasting.com – s’affronter dans le plus grand jeu jamais vu à la télévision, avec un prix de 4,56 millions de dollars (4,35 millions d’euros) promis au vainqueur. Le «Front Man» précise être «à la recherche de personnes parlant anglais».

«Squid Game a été une surprise dans le monde entier avec cette histoire captivante imaginée par Hwang et son identité graphique singulière. Nous lui sommes reconnaissant d’offrir son soutien à ce projet qui va transformer la fiction en réalité à travers cette compétition gigantesque et cette expérience sociale. Les fans de la série vont embarquer dans une aventure imprévisible et fascinante, pleine de tension et de rebondissements, avec la plus grande récompense jamais accordée à la clef», précise Brandon Riegg, un des responsables de Netflix.

Le tournage de «Squid Game : The Challenge» se déroulera en Angleterre à une date qui n’a pas encore été fixée, tout comme celle de la diffusion sur Netflix.