TPMP : Marlène Schiappa évoque ses projets avec Cyril Hanouna et dans les médias

Invitée sur le plateau de «Touche pas à mon poste» hier, mercredi 22 juin, Marlène Schiappa a confirmé son envie de se tourner vers les médias et travailler sur un projet avec Cyril Hanouna.

Des projets en perspective. Invitée à l’occasion de la sortie de son livre «C’est une bonne situation, ça, ministre ?», Marlène Schiappa a évoqué l’après sur le plateau de Cyril Hanouna, hier soir. Un avenir qui pourrait en partie s’écrire dans les médias. Car malgré son départ du gouvernement, l’ancienne secrétaire d’État chargée de l’égalité homme femme compte poursuivre les causes qu’elle défend, et pourquoi pas à la télévision ou à la radio. Un engouement pour les médias qu’elle a confirmé hier à TPMP.

«Moi j’aime les médias vous le savez, je pense que ce n’est pas un secret. C’est une manière de porter les combats», a ainsi expliqué Marlène Schiappa. «Que ce soit la télévision, la radio, la presse écrite, ce sont des bonnes manières de passer des messages et de continuer à défendre la place des femmes», a-t-elle précisé. Une incursion dans ce secteur à laquelle elle veut donner de la cohérence. «Il faut que ça ait un sens, je ne veux pas faire une émission pour faire une émission. Je ne suis pas animatrice de télévision, c’est un métier en soi, ce n’est pas mon métier», a poursuivi l’ex-ministre déléguée chargée de la citoyenneté, avant de préciser travailler sur un projet avec Cyril Hanouna.

Un projet avec Cyril Hanouna ?

Interrogée sur une éventuelle collaboration avec l'animateur producteur, Marlène Schiappa a confirmé être en discussion avec le présentateur phare de C8, mais n’envisage pas de rejoindre l’équipe de «Touche pas à mon poste», comme l’ont laissé entendre plusieurs rumeurs. «Non je n’ai pas de contrat avec C8», a-t-elle expliqué, avant d'ajouter que «ce n’est pas ça le projet».

Mais Marlène Schiappa et Cyril Hanouna ont pourtant bien des envies communes. «On discute pour trouver le bon format», a partagé l’ancienne ministre, qui a également dirigé une agence de production de contenus sur le web dans le passé. Et de préciser : «Le format n’est pas le même. Je ne suis pas productrice de télévision. Donc j’ai des projets, ensuite je vois avec Cyril, qui a la gentillesse de me conseiller et de me dire "ça c’est plutôt un truc radio, plutôt télé, plutôt web" et de m’aider à affiner le projet». Un projet pour lequel elle souhaite «trouver le bon dosage et la ligne de crête entre ce qui va vraiment marcher mais ce qui va aussi défendre une cause et un sujet», souligne-t-elle.

Une éventuelle collaboration avec Marlène Schiappa qui enchanterait Cyril Hanouna. «J’espère que Marlène arrivera vite sur une antenne, mais pour l’instant il n’y a rien de concret. On travaille sur un projet et j’espère que ça va aboutir», a de son côté précisé Cyril Hanouna, qui croit dur comme fer dans les talents de Marlène Schiappa, comme il l’a souligné sur le plateau. «Ça fait des années que je lui dis tu as un talent et je pense que tu devrais te tourner vers les médias après». Avant d'ajouter avec humour : «Après tu travailleras avec qui tu voudras. Bien sûr, si tu veux travailler avec moi, je te laisserai ma carte». Affaire à suivre.