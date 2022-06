Danse avec les Stars : l’animatrice Karine Ferri annonce qu’elle quitte l’émission

L’animatrice Karine Ferri a annoncé sur son compte Instagram qu’elle ne présenterait plus le débrief des prestations des personnalités de «Danse avec les Stars».

C’était la dernière danse. Karine Ferri ne présentera plus «Danse avec les Stars», a-t-elle fait savoir dans un message posté sur Instagram ce mercredi 29 juin.

«Je voulais vous informer, avant que d’autres ne le fassent, avec des titres faux et mensongers, que je ne serai plus à l’animation de ‘Dals le debrief’ à la rentrée prochaine. Et c’est MA décision, indique-t-elle. TF1 a su écouter mes envies et respecter MON choix. Je les en remercie», a écrit la présentatrice qui avait participé à la saison 7 du concours en 2016, et l’avait coprésenté avec Camille Combal à partir de 2018.

Après avoir précisé avoir «adoré travailler sur ce programme, riche en émotions, en rebondissements, avec une équipe formidable», Karine Ferri annonce vouloir «d’autres aventures» qu’elle a «hâte de partager avec vous et TF1».

Les téléspectateurs continueront en attendant de la voir dans le magazine «Chroniques criminelles» sur TFX, et la verront également bientôt dans des «documentaires féminins», et dans «The Voice Kids», fait-elle savoir.