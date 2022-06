Stranger Things : la théorie de Millie Bobby Brown

Les théories autour de Stranger Things pullulent sur la Toile et même la star de la série, Millie Bobby Brown, émet des hypothèses quant à la création du fameux Monde à l’Envers. Attention spoilers.

L’actrice ouvre une brèche dans l’épais mystère. Dans une entrevue accordée à Variety, la star de la série Stranger Things, Millie Bobby Brown, alias Eleven, confirme que c’est son personnage qui a pour la toute première fois ouvert une fissure vers l’univers parallèle appelé le monde à l’Envers. «C’est ce que m’ont dit les frères Duffer [les créateurs]», précise-t-elle.

Une question peut dès lors se poser, Eleven est-elle la créatrice de cet univers ? «C’est un trop gros sujet pour que je puisse y répondre», confie Millie Bobby Brown, avant tout de même de donner son point de vue. «Je pense que cet univers alternatif a toujours été là et qu’il sera toujours sous Hawkins. Je pense juste qu’elle y a accès. Je ne crois pas qu'elle ait créé le Monde à l’envers. Elle a juste ouvert un portail, ce que personne n’avait pu faire avant.»

La seconde partie de la saison 4, qui sera dévoilée ce 1er juillet, répondra-t-elle plus clairement à la question qui taraude de nombreux fans ? Il faudra peut-être encore s'armer de patience, puisqu’une 5e saison est d’ores et déjà prévue. En revanche, Millie Bobby Brown promet que les spectateurs en apprendront plus sur son personnage au cours des deux ultimes épisodes de la saison 4. «Ces deux épisodes vous donnent vraiment un aperçu de cette héroïne qui prend vie et laisse Eleven faire ce qu'elle doit faire pour sauver ses amis», a-t-elle annoncé.