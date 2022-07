Mickey Mouse : la célèbre souris pourrait bientôt ne plus être la propriété exclusive de Disney

Disney pourrait perdre les droits exclusifs sur Mickey Mouse à la fin de 2023, car la célèbre souris devrait cette année-là tomber dans le domaine public.

Mickey va-t-il faire ses adieux à Disney ? En conséquence de la loi américaine sur le droit d'auteur, le géant du divertissement pourrait bientôt perdre les droits exclusifs sur certains de ses personnages, dont Mickey, avertit le Guardian dans un article paru ce lundi 4 juillet.

La célèbre mascotte aux grandes oreilles créée le 1er octobre 1928 devrait en effet tomber dans le domaine public à la fin de 2023. Selon les lois en vigueur, Mickey Mouse était d'abord censé être protégé pour une durée de 56 ans, mais Disney était parvenu à faire passer la protection d’abord à 75 ans, puis à 95 ans. Une durée qu’il est peu probable de voir être prolongée à nouveau.

Alors Mickey appartiendra-t-il bientôt à tout le monde ? Un spécialise nuance la liberté relative de toute personne qui souhaiterait utiliser l’image du fameux personnage à partir de 2024.

Le Mickey de 1928 uniquement

«Vous pourrez utiliser le personnage de Mickey Mouse tel qu'il a été créé à l'origine pour créer vos propres histoires de Mickey Mouse ou des histoires avec ce personnage. Mais si vous le faites de manière à ce que les gens pensent à Disney – ce qui est assez probable parce qu'ils investissent dans ce personnage depuis si longtemps – alors en théorie, Disney pourrait dire que vous avez violé sa marque de fabrique», analyse pour le Guardian, Daniel Mayeda.

Apparu pour la première fois dans le dessin animé en noir et blanc «Steamboat Willie», Mickey Mouse a en effet subi plusieurs transformations de son apparence physique et de sa personnalité au fil des années. En théorie, seuls ses traits de 1928 pourraient être utilisés. Disney devrait donc conserver son droit d'auteur sur toutes les variations ultérieures d'autres films ou illustrations, jusqu'à ce qu'elles atteignent la barre des 95 ans, ce qui devrait dans un premier temps limiter les exploitations possibles...

Le Guardian rappelle cependant que d'autres personnages sont récemment entrés dans le domaine public, «avec des résultats imprévisibles et quelque peu choquants », à l’instar de l’ours Winnie l'ourson et ses amis animaux, tombés dans le domaine public en janvier de cette année.

Une marque de téléphonie a très rapidement utilisé Winnie pour les besoins d'une publicité avec Ryan Reynolds (à voir ci-dessous). Une initiative sur le ton de l'humour qui n'avait déjà pas fait rire tout le monde, mais qui s'est avérée bien gentillette par rapport à ce qui a suivi, à savoir un film d'horreur - «Winnie the Pooh : Blood and Honey» - bien loin de l’univers doux et enfantin qui avait fait connaître l'ourson…

Pour ne pas être inquiété par la justice, le réalisateur du film en question a expliqué à Variety avoir bien pris soin de ne baser sa version du personnage «que sur celle de 1926» (date de création de Winnie). Rhys Waterfield a affirmé également s'être assuré au préalable que la bande-annonce et les photos promotionnelles ne laissent pas de confusion possible avec un programme pour enfant. Alors un Mickey tueur pourrait-il naître en 2024 ? Disney y goûterait sûrement très peu...