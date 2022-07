Primal : la saison 2 disponible le 22 juillet sur Adult Swim

Récompensée à cinq reprises lors de la cérémonie des Emmy Awards en 2021, la série d’animation «Primal» de Genndy Tartakovsky revient sur Adult Swim à partir du 22 juillet prochain avec une saison 2 à découvrir en US+24.

Une pépite à découvrir de toute urgence. Diffusée en France sur la chaîne Adult Swim, «Primal» fera son retour le 22 juillet prochain avec une saison 2 à découvrir en US+24. Les fans vont retrouver le duo formé par Spear, un homme préhistorique vivant à l’aube de l’évolution humaine, et Fang, une femelle tyrannosaure confrontée à l'extinction, qui s'est liée d’amitié après avoir réalisé qu’ils avaient tous deux perdu leur famille de manière traumatisante.

Dans la saison 2, Spear et Fang vont être contraints de rejoindre un nouveau monde particulièrement brutal et cruel pour secourir Mira des griffes de ses ravisseurs. «Préparez-vous à un haut degré de sauvagerie et de barbarie épique. La saison 2 est survitaminée et électrique : elle bouscule tout sur son passage», prévient le créateur de «Primal», Genndy Tartakovsky.

Une série d’animation jouissive

Récompensée à cinq reprises lors de la cérémonie des Emmy Awards en 2021, dont le prix de la meilleure série animée, «Primal» est clairement destinée à un public adulte. Quasiment dépourvue de dialogue, elle fait évoluer ses deux personnages dans un univers ultra-violent où seule la loi du plus fort et la survie comptent. Le sang coule à flots, les scènes d’action sont à couper le souffle, le danger est permanent, mais la série sait aussi prendre son temps, pour faire naître des émotions, donner de la profondeur aux personnages, et alimenter l’espoir.

Avant «Primal», Genndy Tartakovsky a été à l’origine de dessins animés réputés (et plus destinés aux enfants), notamment «Le laboratoire de Dexter», «Samurai Jack», ou encore «Star Wars : Clone Wars». C’est également lui qui est derrière la saga d'animation «Hôtel Transylvanie».