One Punch Man : Justin Lin réalisera le film adapté du célèbre animé japonais

Un poing, c’est tout ! Deux mois après avoir quitté la production du 10e volet de la saga «Fast & Furious» en raison de désaccords artistiques – portant principalement sur les réécritures de scénario accordées à l’acteur Vin Diesel – le réalisateur Justin Lin vient de prendre les commandes de l’adaptation cinématographique en live-action du manga japonais «One Punch Man», selon le site américain Deadline.

Créé en 2009 par l’artiste japonais qui se fait appeler ONE sous la forme d'un manga en ligne, «One Punch Man» s’est imposé comme un des animés japonais les plus populaires de ces dernières années. L’histoire suit les aventures de Saitama, un jeune homme déprimé et sans but dans la vie qui, après avoir réussi à vaincre un crabe géant, décide de s’entraîner pendant trois ans – à tel point qu’il en perd ses cheveux – afin de devenir un super-héros. Il parvient à développer la capacité à battre ses adversaires d’un seul coup de poing.

Pour accompagner Justin Lin, qui sera également à la production, Scott Rosenberg et Jeff Pinkner seront chargés d’écrire le scénario du film. Pour le moment, aucune information concernant le casting, ou la date de diffusion, n’a été dévoilée.