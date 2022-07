Été 2022 : ces 5 podcasts Pop Culture à écouter

Avant de partir en vacances, assurez-vous d'avoir téléchargé quelques épisodes de ces excellents podcasts, qui dévorent l'univers de la Pop Culture avec bonne humeur, et un peu de mauvais esprit.

«shitlist», pour honorer le meilleur du pire

Le Podcast qui parle de ce que le cinéma a fait de pire ? C'est sur Shitlist que ça passe. Une joyeuse bande de potes, à la fois érudits et de mauvaise foi, passent à la moulinette la production ciné de ces quarante dernières années. Quelques exemples : «Les pires suites», «Les pires Tom Cruise», ou encore «Les pires Nicolas Cage». Pas d'inquiétude, votre blockbuster préféré a sûrement déjà subi les foudres de l'équipe menée par Luc Le Gonidec. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les joindre sur Twitter pour leur faire des suggestions. À écouter ICI.

«La 5e de Couv», pour tout savoir du manga

Les fans de manga connaissent certainement la 5e de couv, un excellent podcast dédié à la bande dessinée japonaise depuis 2016. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'y jeter une oreille, sachez que même les anciens épisodes sont dignes d'intêret, car les participants aiment traiter le manga sous tous les angles. Une belle occasion de redécouvrir des séries cultes ou des pépites méconnues, grâce à la bonne humeur communicative de l'équipe, jamais avare en conseils de lectures. À écouter ICI.

«C'est Plus que de la SF», pour se repérer dans le Futur

Voici C'est plus que de la SF, LE podcast que doivent écouter religieusement ceux qui veulent en apprendre plus sur la science fiction, ce courant créatif qui traverse toute la Pop Culture, du roman au cinéma en passant par le jeu vidéo. Aux manettes, le journaliste Lloyd Chéry partage sa passion toutes les semaines avec un invité, souvent prestigieux. Idéal pour compléter sa culture sur le(s) sujet(s), mais sans prise de tête. De Dune à Liu Cixin en passant par Mass Effect, les contenus sont variés et toujours maîtrisés. À écouter ICI.

«Inspiration créative», pour plonger dans les affres de la création

Interroger les créateurs, c'est le credo d'Inspiration créative. Animé par Killian Talin, ce podcast se penche sur ce qui pousse les artistes à produire des œuvres, la manière dont ils travaillent, la gestion du stress, du doute... Une plongée passionnante dans un monde qui ne se livre pas tant que ça habituellement, avec des personnalités aux profils extrêmement divers tels Shirley Souagnon, Brigitte Lecordier, Alexis Michalik ou encore Julien Josselin. à écouter ICI.

«Mauvaise touche», pour voyager dans le game

Pas facile de s'y retrouver dans la jungle du podcast de jeu vidéo. Outre l'incontournable «Silence on joue» d'Erwan Cario, nous conseillons Mauvaise touche, animé par Cédric Begoc, qui se décrit comme «animateur, créateur, monteur et saltimbanque».

Plein de bonne humeur, ce podcast très plaisant clame tout autant son amour à Kid Icarus qu'aux musiques de Castlevania. Comme «Mauvaise touche» ne sort pas à très régulièrement, pas de pression, vous devriez réussir à suivre le rythme de publication. À écouter ICI.