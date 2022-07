Sandra Lou évoque le décès de Frank Geney, de la sitcom «Le Groupe», en 2013

Invitée de Sériconique, la comédienne Sandra Lou est revenue avec émotion sur le décès tragique de Frank Geney d’un arrêt cardiaque, en 2013. Le comédien était âgé de 34 ans.

Une blessure. En 2001, les téléspectateurs découvraient sur le petit écran une nouvelle sitcom baptisée «Le Groupe». Une sorte d’«Hélène et les garçons» pour la nouvelle génération centrée sur les aventures amoureuses de six étudiants incarnés par des comédiens peu connus à l’époque : Sandra Lou, Barbara Cabrita, Géraldine Lapalus, Frank Geney, Julien Zuccolin, et Jérémy Michalak. Tous resteront très proches après cette expérience télévisuelle. Mais en 2013, la bande d’amis se retrouve face à l’horreur quand elle apprend le décès de l’un des leurs. Âgé de 34 ans, Frank Geney meurt d’un arrêt cardiaque. Une tragédie sur laquelle Sandra Lou a accepté de revenir dans le podcast Sériconique de Télé 7 Jours.

«Ça a été terrible. On ne s’attend jamais à perdre quelqu’un de jeune, déjà. Et ça a cassé un peu la bande de six. On n’est plus que cinq. Et surtout, c’est terrible ce que je vais dire, mais on s’est demandé ‘Ok, qui sera le prochain ?’ On sait que, fatalement, ça va arriver à un moment donné. Et on sait que chacun, on ira à l’enterrement de l’un ou de l’autre. Parce qu’on est tellement proches les uns des autres qu’on ira», explique-t-elle.

La comédienne a également révélé avoir appris la triste nouvelle par Jérémy Michalak. «J’ai cru qu’il me faisait une énième vanne, parce qu’il était vraiment très chiant avec ses blagues de merde. Très vite, j’ai compris que non. Car il a été très ému et s’est mis à pleurer. Et ça a été dur parce que c’est accidentel et radical. Et puis c’est trop jeune, beaucoup trop jeune», confie celle qui garde le souvenir d’un jeune homme qui «croquait la vie à pleine dents», comme le démontre une anecdote pleine de tendresse le jour de l’enterrement de Frank Geney.

«Il y avait tout un rang avec toutes ses exs qui étaient là. Il y avait en oignon pleins de petites nanas qu’on connaissait et qui se regardaient toutes en mode ‘Ah, toi aussi ?’ C’était un peu gênant, mais au final, les parents ont tourné ça à la rigolade…», raconte-t-elle.