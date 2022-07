Kurt Russell rejoint le casting de la série «Godzilla et les Titans» sur Apple TV+

Apple TV+ vient de révéler que Kurt Russell et son fils Wyatt venaient de rejoindre officiellement le casting de la série «Godzilla et les Titans». Leurs rôles précis n’a toutefois pas été précisé.

Père et fils, à la vie comme à l’écran ? Apple TV+ a annoncé officiellement la présence de Kurt Russell (Les Gardiens de la Galaxie Vol.2) et de son fils Wyatt (Falcon et le Soldat de l’Hiver) au générique de la série «Godzilla et les Titans» (titre non-définitif, ndlr). Celle-ci promet aux téléspectateurs de plonger dans le MonstreVerse en suivant les aventures d’une famille découvrant – comme le reste du monde – l’existence de nombreuses créatures apparues après les événements du film «Godzilla II – Roi des monstres».

Co-créée par Matt Fraction (Hawkeye) et Chris Black (Start Trek : Enterprise), ce dernier étant également le showrunner de la série, «Godzilla et les Titans» comptera également sur les présences d’Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett, et Elisa Lasowski. Pour le moment, aucune date officielle de diffusion n’a été dévoilée.

Le synopsis précise : «Après la bataille épique opposant Godzilla aux Titans qui a causé la destruction de San Francisco, et révélée l’existence des monstres aux yeux du monde, la série suivra le périple d’une famille au moment où elle se retrouve confrontée aux secrets de son passé, et découvre son lien avec l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch».