Eurovision : malgré la victoire de l'Ukraine, l'édition 2023 aura lieu au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni s'est mis d'accord avec l'Ukraine, vainqueur de la dernière édition en date de l'Eurovision, pour accueillir en 2023 le concours de la chanson à sa place, a annoncé lundi le gouvernement britannique.

«A la suite d'une demande de l'Union Européenne de Radio-Télévision (qui organise l'événement, ndlr) et des autorités ukrainiennes, la BBC a accepté d'accueillir le concours l'année prochaine», a indiqué dans un communiqué la ministre britannique de la Culture Nadine Dorries, alors que le Royaume-Uni avait obtenu la deuxième place en mai dernier.

