Rick & Morty : la date de diffusion de la saison 6 dévoilée

La série d’animation «Rick & Morty» fera son retour sur le petit écran avec la saison 6 à découvrir à partir du 5 septembre prochain sur la chaîne Adult Swim. Chacun des 10 épisodes seront diffusés quelques heures seulement après leur lancement aux États-Unis.

Les revoilà. La série d’animation «Rick & Morty» fera son retour le 5 septembre prochain avec une saison 6. Déclinée en 10 épisodes, elle permettra aux fans de retrouver les aventures déjantées de Rick Sanchez, un scientifique génial, mais alcoolique, et son petit-fils Morty. À quoi doit-on s’attendre ? Selon le communiqué publié par Adult Swim, les téléspectateurs retrouveront les deux héros «là où on les avait laissés, en piteux état et dans une mauvaise passe».

«Parviendront-ils à rebondir vers de nouvelles aventures ? Ou seront-ils emportés par un océan de pisse ? L’avenir nous le dira ! Pisse, famille, intrigue, dinosaures, en un peu plus de pisse… Voici les ingrédients de la nouvelle saison de votre série préférée», peut-on lire également.

Cette saison 6 arrive un peu plus d’un an après la conclusion de la cinquième qui avait eu lieu en août 2021. En 2018, Adult Swim avait annoncé le prolongement de «Rick & Morty» pour 70 épisodes dans le cadre d’un contrat signé avec les créateurs de la série animée, Dan Harmon et Justin Roiland.