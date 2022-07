Stranger Things : les auteurs démentent avoir modifié une scène de la saison 1

Les auteurs de «Stranger Things» ont officiellement démenti sur Twitter la rumeur grandissante selon laquelle d’anciens épisodes seraient modifiés après leur diffusion, afin de supprimer ou altérer certaines scènes.

Ils ne pouvaient plus rester silencieux. Face à la rumeur grandissante selon laquelle d’anciens épisodes de «Stranger Things» font l’objet d’une modification – avec des scènes remontées ou supprimées – a posteriori, les auteurs de la série se sont officiellement exprimés sur Twitter afin de la démentir. «Annonce publique : aucune scène des saisons précédentes n’a jamais été coupée ou re-montée. Et cela n’arrivera jamais», peut-on lire via leur compte officiel.

PSA: no scenes from previous seasons have ever been cut or re-edited. And they never will be. pic.twitter.com/H0j8JwidLs — stranger writers (@strangerwriters) July 26, 2022

Quand un internaute leur demande si cela implique la scène de Jonathan espionnant Nancy dans la saison 1 – où le jeune homme est en train de photographier Nancy Wheeler sans qu’elle ne le sache alors qu’elle s’apprête à se déshabiller – les auteurs répondent par l’affirmative : «Oui».

Yes — stranger writers (@strangerwriters) July 26, 2022

Selon la rumeur, cette scène impliquant Jonathan et Nancy aurait été coupée afin de ne pas montrer le jeune homme continuant à épier la jeune femme sans son consentement, évitant ainsi de lui donner une image de pervers. Sauf que cela n’aurait jamais été le cas selon les auteurs.

L’origine du mal

Pourquoi certains fans de «Stranger Things» en viennent-il à questionner l’intégrité de l’œuvre des frères Duffer ? Ironiquement, ce sont ces derniers qui sont à l'origine de cette théorie après leur interview accordée au site américain Variety en juin dernier.

S’exprimant à propos de la date d’anniversaire de Will Buyers, qui avait été fixée au 22 mars, mais qui a été totalement ignorée dans la saison 4, les créateurs de la série avaient reconnu avoir totalement oublié l’anniversaire de Will, et laissaient entendre qu’ils allaient modifier une scène de la saison 2, où Joyce donne la date d’anniversaire de Will afin de corriger cette erreur.

«Nous pensons changer la date au 22 mai, parce que ‘mai’ collera avec le mouvement des lèvres de Winona (Ryder, qui incarne la mère de Will dans la série, ndlr). Ce sera nous en train de faire une George Lucas (une référence au fait que le réalisateur est connu pour modifier occasionnellement certaines scènes de ses films a posteriori)», avaient-ils déclaré. «Nous l’avons déjà fait pour d’autres scènes sans que les gens ne s’en rendent compte», poursuivaient-ils.

La confusion est d’autant plus grande que le responsable du montage de la série, Dean Zimmerman, a récemment affirmé, toujours sur le site américain Variety, que des «mises à jour» étaient réalisées sur la saison 4 de «Stranger Things» après sa diffusion.

Quelle est la part de vérité dans tout cela ? Cela reste difficile à dire. Mais étant donné les déclarations des uns et des autres, il est impossible d’en vouloir aux fans de cultiver le doute tant que les frères Duffer ne seront pas totalement transparents sur les éventuelles modifications opérées au fil du temps.